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Белорусские граффитисты разрисуют 4 силосные башни в Индиане
Источник материала: Партизан
Живущие в Нью-Йорке белорусские граффитисты Андрей Кравцов и Юлия Пугач, известные под псевдонимами Key Detail и Yu—Baba, выполнят крупный проект в городе Гринкасл, штат Индиана.
Такое решение приняла на днях специально созданная общественная комиссия с учетом пожеланий местных жителей, сообщается на странице проекта в Facebook.
«Полотном» для граффити выступят четыре большие силосные башни комбикормового завода в Гринкасле, которые расположены на углу шоссе Ветеранз-мемориал и магистральной трассы США 231.
Инициаторы проекта в течение шести недель побывали с его презентацией на ряде массовых мероприятий, проведя опрос жителей округа, которые высказывали свои идеи насчет стиля и темы граффити.
Параллельно был объявлен открытый конкурс среди тех, кто хотел бы выполнить проект. В результате на него подали свои заявки более 70 команд граффитистов.
Стоимость реализации проекта оценивается в 60 тысяч долларов. Половину этой суммы собрали при помощи краудфандинга, еще столько же поступит в виде гранта.
Белорусские граффитисты предоставят два эскиза. Общественным голосованием в августе выберут один из них, который и будет воплощен на башнях. Художники начнут работу над рисунком в сентябре.
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Живущие в Нью-Йорке белорусские граффитисты Андрей Кравцов и Юлия Пугач, известные под псевдонимами Key Detail и Yu—Baba, выполнят крупный проект в городе Гринкасл, штат...
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