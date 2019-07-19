Белорусские граффитисты разрисуют 4 силосные башни в Индиане









Такое решение приняла на днях специально созданная общественная комиссия с учетом пожеланий местных жителей, сообщается на странице проекта в Facebook.





«Полотном» для граффити выступят четыре большие силосные башни комбикормового завода в Гринкасле, которые расположены на углу шоссе Ветеранз-мемориал и магистральной трассы США 231.





Инициаторы проекта в течение шести недель побывали с его презентацией на ряде массовых мероприятий, проведя опрос жителей округа, которые высказывали свои идеи насчет стиля и темы граффити.





Параллельно был объявлен открытый конкурс среди тех, кто хотел бы выполнить проект. В результате на него подали свои заявки более 70 команд граффитистов.













Стоимость реализации проекта оценивается в 60 тысяч долларов. Половину этой суммы собрали при помощи краудфандинга, еще столько же поступит в виде гранта.





Белорусские граффитисты предоставят два эскиза. Общественным голосованием в августе выберут один из них, который и будет воплощен на башнях. Художники начнут работу над рисунком в сентябре.