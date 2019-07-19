В Минздраве пояснили, из чего будет состоять зарплата врачей









Разработанные проекты постановлений министерства по новой оплате труда предполагают значительное уменьшение количества действующих в настоящее время наименований выплат.





Сейчас в здравоохранении предусмотрены более 50 наименований выплат (повышения, надбавки и доплаты). Предлагается оптимизировать их количество до 13-ти – 9 стимулирующих надбавок и 4 компенсирующие доплаты.





Сумма зарплаты каждого работника при введении новой системы оплаты труда не уменьшится. Многочисленные выплаты будут объединены в новые наименования с одновременным объединением их размеров в денежном эквиваленте.





В Минздраве напомнили, что согласно указу президента от 18 января 2019 года № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» с 2020 года для медиков-бюджетников, как и для всех бюджетников, вводится новая система оплаты труда.









Основные изменения:





тарифная ставка первого разряда (36,4 руб.) заменяется на базовую ставку (180,0 руб.);





вместо 27-размерной единой тарифной сетки вводится 18-разрядная (новая сетка предусматривает тарификацию должностей: врачей – с 7 по 11 тарифный разряд; средних медработников – с 3 по 6 тарифный разряд);





четкое разграничение полномочий правительства, органов управления и бюджетных организаций в определении условий оплаты труда, установлении стимулирующих надбавок и стимулирующих доплат.



