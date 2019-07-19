|
На белорусско-литовской границе сегодня ожидаются очереди
Источник материала: Партизан
На границе с Беларусью литовская сторона 20 июля будет обновлять программные продукты в пунктах пропуска, что скажется на ритмичности приема транспорта. Об этом корреспонденту агентства
Из-за данных профилактических работ в предстоящую субботу с 9:00 до 18:30 в пунктах пропуска не будут работать информационные системы. По этой причине литовская сторона, как ожидается, будет принимать транспорт неритмично.
Тех, кто планирует пересечь границу в «Беняконях», «Каменном Логе», «Котловке», «Привалке», просят учесть предоставленную информацию и рекомендуют выбрать другие пункты пропуска.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На границе с Беларусью литовская сторона 20 июля будет обновлять программные продукты в пунктах пропуска, что скажется на ритмичности приема транспорта. Об этом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)