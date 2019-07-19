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На белорусско-литовской границе сегодня ожидаются очереди

20.07.2019 09:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На границе с Беларусью литовская сторона 20 июля будет обновлять программные продукты в пунктах пропуска, что скажется на ритмичности приема транспорта. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в ГТК со ссылкой на таможенную службу Литвы.

Из-за данных профилактических работ в предстоящую субботу с 9:00 до 18:30 в пунктах пропуска не будут работать информационные системы. По этой причине литовская сторона, как ожидается, будет принимать транспорт неритмично.

Тех, кто планирует пересечь границу в «Беняконях», «Каменном Логе», «Котловке», «Привалке», просят учесть предоставленную информацию и рекомендуют выбрать другие пункты пропуска.
 
Теги: Минск
 
 
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На границе с Беларусью литовская сторона 20 июля будет обновлять программные продукты в пунктах пропуска, что скажется на ритмичности приема транспорта. Об этом...
 
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