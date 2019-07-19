На белорусско-литовской границе сегодня ожидаются очереди

Из-за данных профилактических работ в предстоящую субботу с 9:00 до 18:30 в пунктах пропуска не будут работать информационные системы. По этой причине литовская сторона, как ожидается, будет принимать транспорт неритмично.





Тех, кто планирует пересечь границу в «Беняконях», «Каменном Логе», «Котловке», «Привалке», просят учесть предоставленную информацию и рекомендуют выбрать другие пункты пропуска.



