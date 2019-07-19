Пьяного водителя маршрутки задержали в столице

Водитель микроавтобуса обратил на себя внимание милиционеров, когда ожидал завершения посадки пассажиров вне остановочного пункта. Во время беседы с маршрутчиком госавтоинспекторы заподозрили, что мужчина нетрезв. Для проверки его доставили на медосвидетельствование, которое подтвердило опасения: гражданин пьян (1,73 промилле).





За управление машиной подшофе грозит штраф от 50 до 100 базовых величин и лишение права управления на три года (ч. 1 ст. 18.16 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).





В конкретном случае отвечать придется и должностному лицу, ответственному за допуск водителя к управлению транспортным средством.





О пьяных водителях за рулем или нетрезвых пешеходах на проезжей части призывают сообщать в ОДС ГАИ ГУВД Мингорисполкома по телефону (8017) 222-17-17 или по номеру 102.