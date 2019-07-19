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Пьяного водителя маршрутки задержали в столице
Источник материала: Партизан
Нетрезвый водитель маршрутного такси «Минск – Гродно» попался на ул. Бобруйской днем 19 июля, сообщили корреспонденту агентства
Водитель микроавтобуса обратил на себя внимание милиционеров, когда ожидал завершения посадки пассажиров вне остановочного пункта. Во время беседы с маршрутчиком госавтоинспекторы заподозрили, что мужчина нетрезв. Для проверки его доставили на медосвидетельствование, которое подтвердило опасения: гражданин пьян (1,73 промилле).
За управление машиной подшофе грозит штраф от 50 до 100 базовых величин и лишение права управления на три года (ч. 1 ст. 18.16 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).
В конкретном случае отвечать придется и должностному лицу, ответственному за допуск водителя к управлению транспортным средством.
О пьяных водителях за рулем или нетрезвых пешеходах на проезжей части призывают сообщать в ОДС ГАИ ГУВД Мингорисполкома по телефону (8017) 222-17-17 или по номеру 102.
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Нетрезвый водитель маршрутного такси «Минск – Гродно» попался на ул. Бобруйской днем 19 июля, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГАИ Минска.
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