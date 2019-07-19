В Могилеве Porsche Cayenne перевернул автозак. Люди не пострадали

Источник материала: Tut.by

В Могилеве в ночь на 20 июля Porsche Cayenne врезался в автозак и перевернул его, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова. Люди в ДТП не пострадали.



Фото: пресс-служба МВД

Авария произошла около 00.20. Судя по фото, на пересечении улицы Габровской и проспекта Пушкинского. По информации МВД, 27-летний могилевчанин на Porsche Cayenne двигался по второстепенной дороге и не пропустил автомобиль для конвоирования «МАЗ».

От удара грузовик опрокинулся, оба транспортных средства получили повреждения. Пострадавших во время аварии нет, водители были трезвы.







