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В Могилеве Porsche Cayenne перевернул автозак. Люди не пострадали

20.07.2019 11:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве в ночь на 20 июля Porsche Cayenne врезался в автозак и перевернул его, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова. Люди в ДТП не пострадали.


Фото: пресс-служба МВД

Авария произошла около 00.20. Судя по фото, на пересечении улицы Габровской и проспекта Пушкинского. По информации МВД, 27-летний могилевчанин на Porsche Cayenne двигался по второстепенной дороге и не пропустил автомобиль для конвоирования «МАЗ».

От удара грузовик опрокинулся, оба транспортных средства получили повреждения. Пострадавших во время аварии нет, водители были трезвы.



 
Теги: Могилев
 
 
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Водитель иномарки двигался по второстепенной дороге и не уступил дорогу «МАЗу».
 
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