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Олимпийские медали Гришина проданы. За какую сумму купили награды на аукционе

20.07.2019 11:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Олимпийские медали Алексея Гришина проданы. Об этом свидетельствуют данные на сайте аукциона. Золото Ванкувера-2010 «ушло» за 68 750 долларов (при предварительной оценке в 50 000), бронзу Игр 2002 года в Солт-Лейк Сити купили за 28 410 долларов (предварительная оценка — 25 000). Таким образом, спортсмен выручил за награды 97 160 долларов. Имена покупателей пока неизвестны


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, о том, что знаменитый фристайлист продает свои олимпийские награды, стало известно 18 июля. Тогда же, в эксклюзивном интервью Sport.TUT.BY спортсмен сообщил:

— Причина — одному моему близкому человеку предстоит серьезная операция и нужны очень большие деньги. Другой возможности помочь ему, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет. Все вырученные деньги пойдут на лечение.

Тогда же он сказал, что «во сколько бы ни оценили [медали ] - даже если в тысячу долларов, деньги пойдут на операцию человеку» и что для него не тяжело расставаться с ними, так как «жизнь человека важнее медали, медаль — это всего лишь металл».

Между Олимпиадами в Ванкувере и Сочи награды Гришина выставлялись в Музее современной белорусской государственности в Минске. Вот они:


В экспозиции они были на временном хранении и позже, согласно контракта, Алексей получил их обратно.

 
Теги: Минск
 
 
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Деньги от их продажи пойдут на лечение близкому человеку.
 
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