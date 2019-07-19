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Олимпийские медали Гришина проданы. За какую сумму купили награды на аукционе
Источник материала: Tut.by
Олимпийские медали Алексея Гришина проданы. Об этом свидетельствуют данные на сайте аукциона. Золото Ванкувера-2010
Напомним, о том, что знаменитый фристайлист продает свои олимпийские награды, стало известно 18 июля. Тогда же, в
— Причина — одному моему близкому человеку предстоит серьезная операция и нужны очень большие деньги. Другой возможности помочь ему, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет. Все вырученные деньги пойдут на лечение.
Тогда же он сказал, что «во сколько бы ни оценили [медали ] - даже если в тысячу долларов, деньги пойдут на операцию человеку» и что для него не тяжело расставаться с ними, так как «жизнь человека важнее медали, медаль — это всего лишь металл».
Между Олимпиадами в Ванкувере и Сочи награды Гришина выставлялись в Музее современной белорусской государственности в Минске. Вот они:
В экспозиции они были на временном хранении и позже, согласно контракта, Алексей получил их обратно.
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Деньги от их продажи пойдут на лечение близкому человеку.
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