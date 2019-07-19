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В Могилеве автомобиль для конвоирования перевернулся из-за столкновения с Porsche Cayenne
Источник материала: БелТА
Фото из открытых источников
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве автомобиль для конвоирования перевернулся из-за столкновения с Porsche Cayenne. Об этом в Telegram-канале проинформировала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Авария произошла сегодня около 0.20. Сообщается, что 27-летний могилевчанин на Porsche Cayenne двигался по второстепенной дороге и не пропустил автомобиль для конвоирования МАЗ, что стало причиной ДТП. В результате столкновения грузовик опрокинулся, оба транспортных средства повреждены.
Пострадавших во время аварии нет, водители были трезвы.
По данному факту УГАИ УВД Могилевского облисполкома проводится проверка.-0-
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20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве автомобиль для конвоирования перевернулся из-за столкновения с Porsche Cayenne. Об этом в Telegram-канале проинформировала официальный...
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