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В Могилеве автомобиль для конвоирования перевернулся из-за столкновения с Porsche Cayenne

20.07.2019 11:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В Могилеве автомобиль для конвоирования перевернулся из-за столкновения с Porsche Cayenne
Фото из открытых источников

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве автомобиль для конвоирования перевернулся из-за столкновения с Porsche Cayenne. Об этом в Telegram-канале проинформировала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла сегодня около 0.20. Сообщается, что 27-летний могилевчанин на Porsche Cayenne двигался по второстепенной дороге и не пропустил автомобиль для конвоирования МАЗ, что стало причиной ДТП. В результате столкновения грузовик опрокинулся, оба транспортных средства повреждены.

Пострадавших во время аварии нет, водители были трезвы.

По данному факту УГАИ УВД Могилевского облисполкома проводится проверка.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве автомобиль для конвоирования перевернулся из-за столкновения с Porsche Cayenne. Об этом в Telegram-канале проинформировала официальный...
 
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