Мастер по тарелочкам, или Зимние фантазии Ирины

Источник материала: Вороновская газета





Ирина Гущинская из д. Бояры почти тридцать лет посвятила дошкольникам. А на заслуженном отдыхе опытный воспитатель открывает в себе новые творческие грани.

В детском саду Ирина Егоровна всегда была в окружении детей. Почти каждый день со своими маленькими воспитанниками фантазировали, лепили, рисовали, клеили. Профессия воспитателя — творческая, но и энергии она отнимает много. А после трудового дня жена и мама погружалась еще и в домашние заботы.

— На рукоделие как-то и времени не было. Только вязала иногда, — рассказывает Ирина Егоровна, — Потом купили дом и начали ремонт. Появилось хозяйство, огород.

Рачительные супруги Гущинские во всем любят и поддерживают порядок. Уютный дворик, ухоженный огород, живой навес из нескольких сортов винограда и пышущие яркими красками цветники. Даже беглого взгляда хватает, чтобы понять, сколько терпения и сил вкладывают трудолюбивые хозяева во всю эту красоту. И все делают вместе, не делят работу на мужскую и женскую. Когда благоустраивали дом, мастеровитый Петр Александрович научил жену даже плитку класть.



















Дочери обосновались с семьями в городах. Старшая Наталья — в Гродно, младшая Татьяна — в Минске. Свободного времени у Ирины Егоровны стало больше, а зимой так и вовсе нечем заняться энергичной женщине. Но и сидеть без дела не по ней. Ирина Егоровна нашла занятие по душе — самостоятельно освоила технику обратного декупажа. Суть ее в том, что изображение приклеивается на обратную сторону стеклянной посуды, оттеняется красками, а рисунок виден на лицевой стороне. Процесс кропотливый — один неправильный штрих может испортить все.

Пока задекорированной таким образом посудой хозяйка не сервирует стол, а украшает интерьер. Тарелки хранятся, дарятся как сувениры и рамочки с фотографиями, мини-картины. Рукодельница добавила к декупажу яичную скорлупу. Покрытая краской и лаком, она создает эффект растрескавшейся поверхности.

— Жду зиму, — рассказывает Ирина Егоровна, поглядывая на хранящийся в коробочках инструмент для творчества. — Собираю яичную скорлупу, покупаю салфетки с красивым рисунком, делаю бумажные копии фотографий, которые лягут в основу поделок. А краски, кисти, клей и акриловый лак есть.

Переделке подлежат не только тарелки из прозрачного стекла. Во многих бытовых предметах, особенно на кухне, виден почерк хозяйки. Разделочные доски, емкости для сыпучих продуктов, даже стиральная машина теперь с авторским цветочным принтом.















Нашлось применение и остаткам строительной шпатлевки. Из нее получилась «шубка» для цветочных горшков. Строительный материал прекрасно лег и на стеклянные бутылки. Они обрели вторую жизнь в декоративных вазах.

Не исключено, что Ирина Гущинская вскоре освоит еще какой-нибудь вид декоративно-прикладного искусства. Творчество увлекает в любом возрасте.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.









