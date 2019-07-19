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В Орше мужчина камнем разбил стекло в автобусе

20.07.2019 12:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Орше мужчина камнем разбил стекло в автобусе
УВД Витебского облисполкома

Конфликт между мужчиной и экипажем рейсового автобуса, который находился на конечной остановке маршрута, разгорелся из-за того, что пассажир отказался платить за проезд. 

Мужчина схватил булыжник и бросил его в автобус. 

От удара у МАЗа оказалось повреждено боковое стекло стоимостью 200 рублей, собщили в УВД Витебского облисполкома.

После происшествия хулиган поспешил скрыться, а работники автопарка вызвали милицию. 

Подозреваемого вскоре задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый житель райцентра 1954 года рождения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 УК Республики Беларусь (Хулиганство). 

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Пассажир пытался отомстить за сорванную поездку.
 
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