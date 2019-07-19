В Орше мужчина камнем разбил стекло в автобусе

Конфликт между мужчиной и экипажем рейсового автобуса, который находился на конечной остановке маршрута, разгорелся из-за того, что пассажир отказался платить за проезд.
Мужчина схватил булыжник и бросил его в автобус.
От удара у МАЗа оказалось повреждено боковое стекло стоимостью 200 рублей, собщили в УВД Витебского облисполкома.
После происшествия хулиган поспешил скрыться, а работники автопарка вызвали милицию.
Подозреваемого вскоре задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый житель райцентра 1954 года рождения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 УК Республики Беларусь (Хулиганство).