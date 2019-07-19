Эйфелева башня и Колизей стали самыми фотографируемыми достопримечательностями в мире

Источник материала: Интерфакс

Эйфелева башня в Париже, а также Колизей и фонтан Треви в Риме стали самыми фотографируемыми достопримечательностями мира, показало исследование сервиса "Облако Mail.ru".

"Рейтинг был составлен на основе компьютерного анализа сотни тысяч снимков, загруженных в базы облачного хранилища. В учет принимались геоданные и наличие на фото популярных достопримечательностей, которые автоматически распознавало компьютерное зрение", - сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании.

Помимо Эйфелевой башни, Колизея и фонтана Треви в топ-5 вошли храм Саграда Фамилия в Барселоне и Собор Парижской Богоматери.

Вторую пятерку рейтинга открыли Йенский мост в столице Франции, Соборная площадь Пьяцца-дель-Дуомо во Флоренции и кафедральный собор Милана. Чуть реже путешественники фотографировали башню Бурдж-Халифа в Дубае и кафедральный собор Флоренции Санта-Мария-дель-Фьоре.

Также были исследованы наиболее популярные достопримечательности в конкретных странах. Так, в России чаще всего снимали Красную площадь и Собор Василия Блаженного в Москве, Дворцовую площадь и сады Петергофа в Санкт-Петербурге и мечеть Кул-Шариф в Казани.

"В Испании лидируют достопримечательности Барселоны - Саграда Фамилия, фонтан Монжуик, а также Собор Святого Креста и Святой Евлалии. Во Франции в кадр чаще всего попадали места, удобные для съемки Эйфелевой башни - смотровая площадка и сады Trocadero и Йенский мост. В Чехии самыми фотографируемыми достопримечательностями в столице стали Пражский Град, Тынский храм и Карлов мост", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что Берлин не попал в топ самых фотографируемых мест Германии. Его обогнали Дрезденский Цвингер, центральная площадь Мариенплац и Новая ратуша в Мюнхене.

В Греции туристы преимущественно фотографировали Кносский дворец на Крите, бело-голубые крыши города Ия на Санторини и аквапарк "Аквалэнд" на Корфу. А в Турции наиболее популярными были Голубая мечеть, площадь Султанахмет и Собор Святой Софии в Стамбуле.