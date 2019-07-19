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Цены на красную рыбу и икру в РФ в этом году вырастут на 25-30%

20.07.2019 11:52 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Цены на красную рыбу и икру в РФ в этом году вырастут на 25-30%, считает руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

"На Дальнем Востоке начались продажи лососей набирающей обороты "красной путины". Розничные цены по сравнению с прошлым годом взлетели в два раза", - сообщил Савельев "Интерфаксу".

По его данным, сахалинская горбуша продаётся по 320-380 росс. рублей за кг, камчатская кета - по 390-410 росс. рублей, сима - по 550-570 росс. рублей.

"По мере нарастания уловов цена лососей, безусловно, будет снижаться, однако возможность вернуться на прошлогодний уровень, когда был поставлен рекорд по вылову лососей, исключена. Цена красной рыбы и красной икры вырастет по итогам сезона на 25-30% по сравнению с прошлым годом", - считает он.

Сославшись на данные Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС), Савельев сообщил, что к середине июля российские рыбаки добыли 61,4 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что на 21,8% больше, чем в прошлом году.

По оценке ученых, рекомендованный вылов лососей в этом году составляет 461 тыс. тонн. В 2018 году российские рыбаки добыли рекордный объем тихоокеанских лососей - 675,8 тыс. тонн, что на 238,7 тыс. тонн больше, чем в 2016 году (выловы лососей сравниваются между четными и между нечетными годами).

 
 
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Цены на красную рыбу и икру в РФ в этом году вырастут на 25-30%, считает руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. "На Дальнем Востоке...
 
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