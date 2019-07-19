Археологи обнаружили арабские дирхемы X века при раскопках поселения эпохи викингов в Псковской области

Источник материала: Интерфакс

Археологи обнаружили арабские монеты - дирхемы X века - при раскопках у деревни Горожане в Новосокольническом районе Псковской области.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, полевая археологическая экспедиция "Горожане-2019" работает на месте поселения эпохи викингов недалеко от одноименной деревни, через которую в X веке проходил торговый путь "Из варяг в греки".

"За 12 дней работы участники археологических раскопок на поселении Горожане сделали более 300 находок. Среди них половина подковообразной застежки (фибулы) с закрученными концами, пастовая глазчатая бусина, а также другие украшения из горного хрусталя и сердолика", - отмечается в сообщении пресс-службы. Все украшения были привезены из Византии и Средней Азии, отмечают специалисты.

Среди находок встречаются арабские монеты - дирхемы, которые чеканились в государствах Арабского халифата до середины X века.

Археологи также обнаружили остатки построек поселения эпохи викингов, что позволяет понять его планировку.

В раскопках участвуют волонтеры из Псковской области и других регионов России. Экспедиция проходит в две смены, работа второй смены завершится 25 июля. Одновременно на участке находятся до 35 человек.

В рамках экспедиции также организована летняя полевая школа для студентов из России, Беларуси и Эстонии. Кроме практических занятий их ждут лекции по археологии, а по итогам организаторы выдадут сертификаты о прохождении обучения в полевой школе.

Средневековое поселение Горожане исследуется археологами Псковской области с 2016 года. Оно является ярким памятником эпохи викингов с хорошей сохранностью культурных отложений и богатым вещевым материалом. Раскопки проходят при поддержке фонда "История Отечества". До этого момента на территории древнего поселения было обнаружено более 800 вещей - монет, весовых гирек, украшений, элементов оружия и кузнечных принадлежностей. Все объекты были переданы археологическому центру Псковской области местным жителем.