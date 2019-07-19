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Три кресла-кенгуру для выхаживания недоношенных малышей переданы в медучреждения Беларуси РОО «Рано»

20.07.2019 11:12 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Республиканское общественное объединение «Рано» передало в учреждения здравоохранения Беларуси три кресла-кенгуру, предназначенные для выхаживания недоношенных новорожденных, сообщает официальный сайт РОО.

«Кресла кенгуру были переданы в отделение анестезиологии и реанимации для новорожденных и недоношенных детей  УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница», отделение анестезиологии и реанимации (с палатами для новорожденных детей) ГУ РНПЦ «Мать и дитя», педиатрическое отделение для недоношенных детей УЗ «Гомельская областная клиническая больница»», - проинформировали в «Рано».

Три кресла-кенгуру для выхаживания недоношенных малышей переданы в медучреждения Беларуси РОО «Рано»

Там отметили, что техника выхаживания преждевременно появившихся на свет малышей с использованием кресел-кенгуру положительно влияет на развитие ребенка.

«Метод Кенгуру обеспечивает контакт «кожа к коже» ребенка и родителя, уменьшает уровень стресса у малышей, так как они в это время слышат биение сердца и голос своей мамы или папы, ощущают их тепло и запах. У мамы при этом стимулируется лактация, которая так важна для питания ребёнка, ведь налаживание грудного вскармливания положительно влияет на формирование и укрепление иммунитета недоношенного ребенка», - рассказали в РОО.

Данный метод, продолжили в объединении, может быть ограничен до нескольких часов в день - по медицинским показателям малыша, но если с медицинской точки зрения ребенок является стабильным, время нахождения на родителях может быть увеличено. «Некоторые родители могут держать своих детей в течение многих часов в день», - уточнили представители «Рано».

Кроме того, по их словам, метод Кенгуру несёт множество полезного и для родителей, так как повышает чувство ответственности за своего ребенка, увеличивает привязанность и желание защищать его. Также метод способствует повышению лактации у матери и помогает налаживанию пищеварения малыша во время естественного вскармливания, отметили в РОО.

Там обратили внимание, что пользу от прикосновения к своим детям получают оба родителя, но в случае мужчин это не просто прикосновение, а реальная забота о малыше. Метод Кенгуру позволяет новоиспеченному отцу почувствовать свою важность и повышает привязанность, а малышам – привыкнуть к голосу и запаху папы.

Помимо этого, применение метода Кенгуру способствует сокращению времени пребывания детей в стационарах, что снижает накладные расходы на медицинское обслуживание, говорится в сообщении объединения.

РОО «Рано» - – общественная организация информационно-социального направления, оказывающая содействие в социальной защите уязвимых категорий населения, объединяющая на основе общности интересов родителей недоношенных детей и специалистов различных профессий по развитию и уходу за недоношенными детьми, а также граждан, заинтересованных в содействии профилактики недоношенности и оказанию помощи детям, рожденным раньше срока.

 
 
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Республиканское общественное объединение «Рано» передало в учреждения здравоохранения Беларуси три кресла-кенгуру, предназначенные для выхаживания...
 
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