Появились шпионские фотографии нового Fiat 500e, который дебютирует в следующем году

Источник материала: Tut.by

Фотошпионам попался закамуфлированный прототип хетчбэка Fiat 500е нового поколения, проходящий обкатку на дорогах в Калифорнии.





Снимки будущей новинки появились неделю спустя после заявления руководства концерна Fiat Chrysler об инвестициях в размере 700 миллионов евро в расширение производственных мощностей своего головного предприятия в Турине. Именно здесь во втором квартале следующего года развернется производство нового 500e — ежегодно планируется выпускать до 80 тысяч единиц городского электрокара.





В отличие от нынешнего Fiat 500e, собираемого в Мексике и продающегося только в Калифорнии и Орегоне, «трехдверка» нового поколения станет глобальной моделью. В основу машинки ляжет оригинальная и разработанная с нуля электрическая платформа, которую итальянцы минувшей весной засветили на концептуальном Centoventi .





Подробности о новом Fiat 500e станут известны ближе к моменту премьерного показа, который ожидается весной 2020 года на Женевском автосалоне. К слову, выпуск «пятисоток» с традиционными ДВС на польском заводе в Тыхы продолжится, но в следующем году их ждет основательная модернизация.