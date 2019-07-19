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Появились шпионские фотографии нового Fiat 500e, который дебютирует в следующем году

20.07.2019 12:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фотошпионам попался закамуфлированный прототип хетчбэка Fiat 500е нового поколения, проходящий обкатку на дорогах в Калифорнии.


Снимки будущей новинки появились неделю спустя после заявления руководства концерна Fiat Chrysler об инвестициях в размере 700 миллионов евро в расширение производственных мощностей своего головного предприятия в Турине. Именно здесь во втором квартале следующего года развернется производство нового 500e — ежегодно планируется выпускать до 80 тысяч единиц городского электрокара.


В отличие от нынешнего Fiat 500e, собираемого в Мексике и продающегося только в Калифорнии и Орегоне, «трехдверка» нового поколения станет глобальной моделью. В основу машинки ляжет оригинальная и разработанная с нуля электрическая платформа, которую итальянцы минувшей весной засветили на концептуальном Centoventi.


Подробности о новом Fiat 500e станут известны ближе к моменту премьерного показа, который ожидается весной 2020 года на Женевском автосалоне. К слову, выпуск «пятисоток» с традиционными ДВС на польском заводе в Тыхы продолжится, но в следующем году их ждет основательная модернизация.

 
 
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Фотошпионам попался закамуфлированный прототип хетчбэка Fiat 500е нового поколения, проходящий обкатку на дорогах в Калифорнии.
 
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