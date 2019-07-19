«Что ты х***ю всякую пишешь?» В сеть попала запись, на которой педагоги лицея отчитывают студента

Источник материала: KYKY

В сеть попала аудиозапись, на которой слышно, как первокурсника матами отчитывают за шутку о штурме лицея в Щучино. Ее опубликовали в Telegram-канале «Nexta».

Вчера мы рассказывали о шуточном американском флешмобе «Зона 51», участники которого хотят штурмовать засекреченную базу в США, чтобы проверить, нет ли на ее территории инопланетян. Аналогичную акцию запустили в Щучинском государственном сельскохозяйственном профессиональном лицее. Первокурсник создал петицию, чтобы «захватить» учебное заведение.

Сотрудникам лицея это по душе, мягко говоря, не пришлось. В течение шести минут они, оскорбляя студента трехэтажным, объясняют неуместность его юмора. Запись можно прослушать по ссылке , а вот некоторые выдержки диалога:

— Вот ты мне скажи. Ты, б**дь, полудурок, по-другому тебя не назовешь. Ты когда эту х***ю читал про инопланетян, ты, может, тоже думал, что тут инопланетяне учатся? Что ж ты, конченая твоя, б**дь, морда, х***ю всякую пишешь? Ты же дебилоид чистой воды.

Парень, которому адресованы претензии, пытается оправдаться и подчеркивает, что все задуманное – несерьезно. Не помогает:

— Слышь, дебил, это лицей государственный. Государственное учреждение. Это считай, что ты на батьку руку поднял с угрозой штурма. <...> Ты вот дурак! Мы-то понимаем, что ты не соберешь, что хрен вам, а не штурм. Просто ты придурок. Тебя сейчас не остановишь – ты в следующий раз пойдешь взрывать райисполком.

Сам студент ситуацию комментировать отказался. Позже в Telegram-канале «Nexta» добавили , что обоих педагогов – директора лицея Дмитрия Маркевича и его заместителя Анастасию Андриасову – уволили по статье. Но TUT.by пишет , что директор все еще работает. Проверка насчет аудиозаписи продолжается.