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«Что ты х***ю всякую пишешь?» В сеть попала запись, на которой педагоги лицея отчитывают студента
Источник материала: KYKY>
В сеть попала аудиозапись, на которой слышно, как первокурсника матами отчитывают за шутку о штурме лицея в Щучино. Ее
Вчера мы
Сотрудникам лицея это по душе, мягко говоря, не пришлось. В течение шести минут они, оскорбляя студента трехэтажным, объясняют неуместность его юмора. Запись можно прослушать по
— Вот ты мне скажи. Ты, б**дь, полудурок, по-другому тебя не назовешь. Ты когда эту х***ю читал про инопланетян, ты, может, тоже думал, что тут инопланетяне учатся? Что ж ты, конченая твоя, б**дь, морда, х***ю всякую пишешь? Ты же дебилоид чистой воды.
Парень, которому адресованы претензии, пытается оправдаться и подчеркивает, что все задуманное – несерьезно. Не помогает:
— Слышь, дебил, это лицей государственный. Государственное учреждение. Это считай, что ты на батьку руку поднял с угрозой штурма. <...> Ты вот дурак! Мы-то понимаем, что ты не соберешь, что хрен вам, а не штурм. Просто ты придурок. Тебя сейчас не остановишь – ты в следующий раз пойдешь взрывать райисполком.
Сам студент ситуацию комментировать отказался. Позже в Telegram-канале «Nexta»
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В сеть попала аудиозапись, на которой слышно, как первокурсника матами отчитывают за шутку о штурме лицея в Щучино. Ее опубликовали в Telegram-канале «Nexta». Вчера мы...
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