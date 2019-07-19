ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Официально: в Беларуси приняли закон об амнистии. Тысячи человек выйдут на свободу

20.07.2019 11:46 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Сегодня, 20 июля, Александр Лукашенко подписал законопроект об амнистии. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Принятие закона связали с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Главное новшество амнистии-2019 – в том, что всем, кто младше 18 лет, сократят срок наказания на два года либо и вовсе освободят от уголовной ответственности.

Кого еще коснется амнистия

В документе прописаны категории осужденных, который освободят от наказания. Это:

— несовершеннолетние;
— беременные женщины;
— женщины и одинокие мужчины с детьми в возрасте до 18 лет;
— пенсионеры;
— инвалиды I и II групп;
— больные онкологическими заболеваниями;
— ветераны боевых действий;
— раненые во время прохождения службы;
— пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также некоторые другие.

Амнистия и «наркотическая» статья

Тех, кого осудили за наркотики, от наказания освободят частично – на один год (несовершеннолетним – на два года). Например, это относится к людям, кому вынесли приговоры по разным частям статьи 328.

Для кого амнистии не будет

Для тех, кто уже попадал под нее в 2014-2019 годах или был помилован. А также для тех, кто снова совершил умышленное преступление. Амнистия-2019 также не затронет тех, кто не возместил причиненный вред до конца, не уплатил доход, полученный нелегально.

На смягчение рассчитывать не приходится коррупционерам. А вместе с ними – тем, кто пошел на преступления против мира и безопасности человечества, то есть:

— убийство,
— умышленное причинение тяжкого телесного вреда,
— преступления сексуального характера,
— бандитизм, терроризм, массовые беспорядки,
— нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека или причинение тяжкого телесного повреждения,
— преступления, связанные с психотропами, и так далее.

Скольких освободят

Пресс-служба уточняет, что от «уголовки» освободят около шести тысяч человек. Из тюрем выйдут две тысячи беларусов. Закон в силу уже вступил.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 20 июля, Александр Лукашенко подписал законопроект об амнистии. Об этом сообщает пресс-служба президента. Принятие закона связали с 75-летием освобождения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Археологи обнаружили арабские дирхемы X века при раскопках поселения эпохи викингов в Псковской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика