Официально: в Беларуси приняли закон об амнистии. Тысячи человек выйдут на свободу

Источник материала: KYKY

Сегодня, 20 июля, Александр Лукашенко подписал законопроект об амнистии. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Принятие закона связали с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Главное новшество амнистии-2019 – в том, что всем, кто младше 18 лет, сократят срок наказания на два года либо и вовсе освободят от уголовной ответственности.

Кого еще коснется амнистия

В документе прописаны категории осужденных, который освободят от наказания. Это:

— несовершеннолетние;

— беременные женщины;

— женщины и одинокие мужчины с детьми в возрасте до 18 лет;

— пенсионеры;

— инвалиды I и II групп;

— больные онкологическими заболеваниями;

— ветераны боевых действий;

— раненые во время прохождения службы;

— пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также некоторые другие.

Амнистия и «наркотическая» статья

Тех, кого осудили за наркотики, от наказания освободят частично – на один год (несовершеннолетним – на два года). Например, это относится к людям, кому вынесли приговоры по разным частям статьи 328.

Для кого амнистии не будет

Для тех, кто уже попадал под нее в 2014-2019 годах или был помилован. А также для тех, кто снова совершил умышленное преступление. Амнистия-2019 также не затронет тех, кто не возместил причиненный вред до конца, не уплатил доход, полученный нелегально.

На смягчение рассчитывать не приходится коррупционерам. А вместе с ними – тем, кто пошел на преступления против мира и безопасности человечества, то есть:

— убийство,

— умышленное причинение тяжкого телесного вреда,

— преступления сексуального характера,

— бандитизм, терроризм, массовые беспорядки,

— нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека или причинение тяжкого телесного повреждения,

— преступления, связанные с психотропами, и так далее.

Скольких освободят

Пресс-служба уточняет, что от «уголовки» освободят около шести тысяч человек. Из тюрем выйдут две тысячи беларусов. Закон в силу уже вступил.