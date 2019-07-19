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Официально: в Беларуси приняли закон об амнистии. Тысячи человек выйдут на свободу
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 20 июля, Александр Лукашенко подписал законопроект об амнистии. Об этом
Принятие закона связали с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Главное новшество амнистии-2019 – в том, что всем, кто младше 18 лет, сократят срок наказания на два года либо и вовсе освободят от уголовной ответственности.
Кого еще коснется амнистия
В документе прописаны категории осужденных, который освободят от наказания. Это:
— несовершеннолетние;
Амнистия и «наркотическая» статья
Тех, кого осудили за наркотики, от наказания освободят частично – на один год (несовершеннолетним – на два года). Например, это относится к людям, кому вынесли приговоры по разным частям статьи 328.
Для кого амнистии не будет
Для тех, кто уже попадал под нее в 2014-2019 годах или был помилован. А также для тех, кто снова совершил умышленное преступление. Амнистия-2019 также не затронет тех, кто не возместил причиненный вред до конца, не уплатил доход, полученный нелегально.
На смягчение рассчитывать не приходится коррупционерам. А вместе с ними – тем, кто пошел на преступления против мира и безопасности человечества, то есть:
— убийство,
Скольких освободят
Пресс-служба уточняет, что от «уголовки» освободят около шести тысяч человек. Из тюрем выйдут две тысячи беларусов. Закон в силу уже вступил.
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Сегодня, 20 июля, Александр Лукашенко подписал законопроект об амнистии. Об этом сообщает пресс-служба президента. Принятие закона связали с 75-летием освобождения...
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