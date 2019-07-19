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ФСИН: Кокорин и Мамаев сидят в образцовой колонии, в ней никого не бьют

20.07.2019 12:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся в образцовой колонии, в которой заключенных не бьют. Об этом сообщил замначальника ФСИН Валерий Максименко. По его словам, информация о пытках в ней не соответствует правде.

Ранее появилась информация, что заключенных колонии №4 в городе Алексеевке Белгородской области, где содержатся футболисты, бьют сотрудники учреждения. Информацию об этом обнародовал Валентин Соколов, отбывавший наказание в колонии. 

- Это образцовая колония, ее специально подобрали для футболистов. В ней никого не бьют. Это ложная информация, - цитирует "РИА Новости" Максименко.
 
 
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся в образцовой колонии, в которой заключенных не бьют. Об этом сообщил замначальника ФСИН Валерий Максименко....
 
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