ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У нас такое невозможно: в Ташкенте зятя президента оштрафовали за превышение скорости

20.07.2019 12:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Младший зять Президента Отабек Умаров оплатил штраф за превышение скорости на автомобиле Tesla, сообщило издание uznews.uz.



На Отабека Умарова был наложен штраф за превышение скорости более чем на 40 км/ч. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Согласно законодательству, штраф за превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 40 километров в час составляет 9 МРЗП (1,82 млн сумов или $212).

Ранее местные СМИ опубликовали видео, которое было размещено в Stories аккаунта Отабека Умарова в Instagram. На видео видно, как он, управляя автомобилем Tesla, разгоняется до 201 км/ч на одной из центральных улиц столицы.


«То, что вы критикуете происходящие в обществе события, независимо от статуса и положения людей, призывает нас больше работать и поддерживать порядок», – отметил зять президента, комментируя то, что пользователи обсуждали его действия.

«Все штрафы сегодня оплачены. Закон одинаков для всех! Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность местным и зарубежным СМИ!», – заявил Отабек Умаров.
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Младший зять Президента Отабек Умаров оплатил штраф за превышение скорости на автомобиле Tesla, сообщило издание uznews.uz.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Магілёве аўтамабіль для канваявання сутыкнуўся з легкавіком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика