У нас такое невозможно: в Ташкенте зятя президента оштрафовали за превышение скорости









На Отабека Умарова был наложен штраф за превышение скорости более чем на 40 км/ч. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.





Согласно законодательству, штраф за превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 40 километров в час составляет 9 МРЗП (1,82 млн сумов или $212).





Ранее местные СМИ опубликовали видео, которое было размещено в Stories аккаунта Отабека Умарова в Instagram. На видео видно, как он, управляя автомобилем Tesla, разгоняется до 201 км/ч на одной из центральных улиц столицы.









«То, что вы критикуете происходящие в обществе события, независимо от статуса и положения людей, призывает нас больше работать и поддерживать порядок», – отметил зять президента, комментируя то, что пользователи обсуждали его действия.





«Все штрафы сегодня оплачены. Закон одинаков для всех! Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность местным и зарубежным СМИ!», – заявил Отабек Умаров.