Как президент Туркменистана проводит свой отпуск

В этот раз в сюжете государственного телевидения было показано как президент "прогулялся вместе с внучатками" и поиграл "с маленькими котятками", передает Азатлык.





До этого Гурбангулы Бердымухамедов был известен как любитель лошадей и собак породы Алабай. Государственное телевидение регулярно показывает сюжеты, в которых глава государства играет с жеребцами и щенками, пишет о них книги и посвящает свои песни. Теперь он имеет все шансы прослыть и любителем котят.





был показан вместе с котятами и играющими с ними внучками. «Наблюдая за отношением детей к домашним питомцам, можно определить степень их ответственности, насколько они способны заботиться об окружающих», - отмечает Государственное информационное агентство Туркменистана (ТДХ) в дополнение к телевизионному сюжету, в котором президент Бердымухамедов



