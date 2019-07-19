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Как президент Туркменистана проводит свой отпуск

20.07.2019 11:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщают государственные СМИ Туркменистана, отпуск президента страны Гурбангулы Бердымухамедова в этом году начался новой книгой, очередным музыкальным произведением, а также общением с животными.

В этот раз в сюжете государственного телевидения было показано как президент "прогулялся вместе с внучатками" и поиграл "с маленькими котятками", передает Азатлык.

До этого Гурбангулы Бердымухамедов был известен как любитель лошадей и собак породы Алабай. Государственное телевидение регулярно показывает сюжеты, в которых глава государства играет с жеребцами и щенками, пишет о них книги и посвящает свои песни. Теперь он имеет все шансы прослыть и любителем котят.

«Наблюдая за отношением детей к домашним питомцам, можно определить степень их ответственности, насколько они способны заботиться об окружающих», - отмечает Государственное информационное агентство Туркменистана (ТДХ) в дополнение к телевизионному сюжету, в котором президент Бердымухамедов был показан вместе с котятами и играющими с ними внучками.
 
 
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Как сообщают государственные СМИ Туркменистана, отпуск президента страны Гурбангулы Бердымухамедова в этом году начался новой книгой, очередным музыкальным...
 
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