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Закладываем девальвационную бомбу прямо сейчас: что происходит с белорусской экономикой?

20.07.2019 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным Белстата, в январе-мае реальные денежные доходы населения выросли на 7,2%. Медианная зарплата за май у 33,6% работников была более 1000 рублей. При этом экономический рост в стране замедляется. Какие факторы влияют на текущую ситуацию и каким будет рост доходов и ВВП в дальнейшем? Какими могут быть риски? Об этом в комментарии Myfin.by рассказал экономический эксперт Алексей Авдонин

Закладываем девальвационную бомбу прямо сейчас: что происходит с белорусской экономикой?

Настораживающий рост


– Согласно данным Национального статистического комитета республики, реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-мае текущего года выросли на 107,2% по сравнению с показателями января-мая 2018 года.

При этом в целом по Беларуси медианная заработная плата за май 2019 года у 33,6% работников составила свыше 1000 рублей. Если в ноябре 2018 года размер медианной зарплаты (половина работников имеют заработок меньше этого значения, половина – больше) составлял 751,1 рубля, то в мае 2019 года – 802,7 рубля.

Средняя зарплата в мае повысилась до 1071,6 (в апреле составляла 1073,7 рубля).

Одновременно, рост экономики в январе-мае составил только 1%, что на 3,7% ниже уровня января-мая 2018 года.

Промышленное производство увеличилось только на 0,3%, в то время как производство сельхозпродукции снизилось на 1,3% к январю-маю 2018 года.

Экспорт в январе-апреле 2019 года снизился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


За счет чего росли доходы?


О чем может говорить такая разнонаправленная динамика – когда с одной стороны, доходы населения растут на 7,6%, а экономика только на 1%, а с другой – падает экспорт?

Высока вероятность, что рост доходов населения происходит не за счет «зарабатывания» национальной экономикой «живых» денег, а благодаря увеличению наличной денежной массы, о чем свидетельствует данные Национального банка Республики Беларусь. Так, показатель M0 (Наличные деньги в обороте) с января по май 2019 года вырос на 3,86%.

Одновременно, в январе-мае происходила индексация заработной платы и пенсий, что также «добавило» увеличение доходов несоразмерное темпам экономического роста.

Вместе с тем, следует отдать должное, что для сдерживания инфляционных процессов правительство ограничивает выдачу кредитов и на фоне благоприятной динамики на мировых валютных рынках укрепляет белорусский рубль.

В отпускной период низкий курс доллара и евро позволяет Национальному банку «изъять» большую евро/долларовую массу у населения, так как, к примеру, оплачивать путевки необходимо в белорусских рубля, но эквивалентных стоимости в евро или долларах. Тем самым население вынуждено тратить на желанные туры больше валюты.


Риски для экономики


Текущая ситуация – высокие темпы роста доходов при гораздо более н ком уровне увеличения экономики (читать – зарабатывания нашей страной реальных денег) создает предпосылки к росту не только инфляционных ожиданий у населения, но и девальвационных.

Но будем надеется, что правительство сможет за оставшиеся полгода увеличить темпы роста национальной экономики/экспорта и тем самым сбалансировать систему и не дать возможности повышения инфляционных и девальвационных рисков.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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По данным Белстата, в январе-мае реальные денежные доходы населения выросли на 7,2%. Медианная зарплата за май у 33,6% работников была более 1000 рублей. При этом...
 
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