Закладываем девальвационную бомбу прямо сейчас: что происходит с белорусской экономикой?

Настораживающий рост





– Согласно данным Национального статистического комитета республики, реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-мае текущего года выросли на 107,2% по сравнению с показателями января-мая 2018 года.





При этом в целом по Беларуси медианная заработная плата за май 2019 года у 33,6% работников составила свыше 1000 рублей. Если в ноябре 2018 года размер медианной зарплаты (половина работников имеют заработок меньше этого значения, половина – больше) составлял 751,1 рубля, то в мае 2019 года – 802,7 рубля.





Средняя зарплата в мае повысилась до 1071,6 (в апреле составляла 1073,7 рубля).





Одновременно, рост экономики в январе-мае составил только 1%, что на 3,7% ниже уровня января-мая 2018 года.





Промышленное производство увеличилось только на 0,3%, в то время как производство сельхозпродукции снизилось на 1,3% к январю-маю 2018 года.





Экспорт в январе-апреле 2019 года снизился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.









За счет чего росли доходы?





О чем может говорить такая разнонаправленная динамика – когда с одной стороны, доходы населения растут на 7,6%, а экономика только на 1%, а с другой – падает экспорт?





Высока вероятность, что рост доходов населения происходит не за счет «зарабатывания» национальной экономикой «живых» денег, а благодаря увеличению наличной денежной массы, о чем свидетельствует данные Национального банка Республики Беларусь. Так, показатель M0 (Наличные деньги в обороте) с января по май 2019 года вырос на 3,86%.





Одновременно, в январе-мае происходила индексация заработной платы и пенсий, что также «добавило» увеличение доходов несоразмерное темпам экономического роста.





Вместе с тем, следует отдать должное, что для сдерживания инфляционных процессов правительство ограничивает выдачу кредитов и на фоне благоприятной динамики на мировых валютных рынках укрепляет белорусский рубль.





В отпускной период низкий курс доллара и евро позволяет Национальному банку «изъять» большую евро/долларовую массу у населения, так как, к примеру, оплачивать путевки необходимо в белорусских рубля, но эквивалентных стоимости в евро или долларах. Тем самым население вынуждено тратить на желанные туры больше валюты









Риски для экономики





Текущая ситуация – высокие темпы роста доходов при гораздо более н ком уровне увеличения экономики (читать – зарабатывания нашей страной реальных денег) создает предпосылки к росту не только инфляционных ожиданий у населения, но и девальвационных.





Но будем надеется, что правительство сможет за оставшиеся полгода увеличить темпы роста национальной экономики/экспорта и тем самым сбалансировать систему и не дать возможности повышения инфляционных и девальвационных рисков.