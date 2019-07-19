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Зарплата россиян меньше стоимости кроссовок Путина

20.07.2019 11:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Около 300 евро в месяц зарабатывает большая часть жителей Дагестана, Чечни, Орловской области. Это официальные данные. В России опубликован рапорт о доходах. По информации Росстата, половина россиян зарабатывает меньше 500 евро в месяц.

Зарплата россиян меньше стоимости кроссовок Путина
Самые высокие зарплаты на Дальнем Востоке и в Москве — в аутсайдерах Северный Кавказ и центр европейской части России. При этом российские власти предпочитают говорить о боле высокой средней заработной плате, впрочем, президент Владимир Путин признает, что реальная картина отличается от этого показателя:

«Хочу, чтобы на меня люди, которые сейчас сидят в интернете или у телевизора, не сердились за то, что у них нет таких заработных плат».

Однако чиновники сообщают о росте средней заработной платы за последний год. Сейчас это почти в 48 тысяч рублей или около 700 евро. Это правда, утверждает экономист Антон Табах, но остальные доходы падают — речь идет, например, о бизнесе или банковских процентах:

«Мы наблюдаем стагнацию реальных доходов населения, которые падали, а вот за этот год я думаю будут колебаться в районе нуля. Да зарплаты подрастают, впервые за несколько лет индексировали зарплаты бюджетникам, индексировали выплаты военным, то есть этот сектор подрастает. Это правда, но многое подъедается инфляцией».


Кому суп жидкий, а кому жемчуг мелкий — Москва, по данным Форбс, занимает третье место в мире по количеству миллиардеров, а по всей России зарплату в миллион рублей — это примерно 15 тысяч евро получает чуть больше 10 тысяч человек. Показатели неравенства — чем больше цифра, тем больше имущественное расслоение говорят — ситуация в США еще хуже, но вот в европейских странах положение значительно лучше.

Корреспонденты Белсата решили выяснить у жителей Кемерова — получают ли они среднюю российскую зарплату:


«Из всех моих знакомых только у одного человека примерно такая зарплата».

«К сожалению мы не можем похвастаться такой зарплатой. А детскими тем более. Ну тысяч 20-25 у нас».

«У меня выходит 26-27, все. Это в лучшем случае».

«Старшая медсестра, высшая категория, стаж 24 года, Полторы ставки, ну выйдет 22 тысячи».

«Дочь моя в полиции работает, получает 9 тысяч. Собирается уходить потому что нет зарплаты. Путин ничего не думает о людях».

Согласно статистике, средняя зарплата в Кемеровской области составляет почти 600 евро. На эти данные могут влиять высокие по российским меркам доходы шахтеров. Но и этой зарплаты не хватит, чтобы купить кроссовки Владимира Путина. Как пишет издание lenta.ru, президент России появился на Валааме — там от общался с Александром Лукашенко — в обув римерно за 800 евро. А это точно больше средней.
 
 
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Около 300 евро в месяц зарабатывает большая часть жителей Дагестана, Чечни, Орловской области. Это официальные данные. В России опубликован рапорт о доходах. По...
 
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