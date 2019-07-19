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Почту Скотланд-ярда взломали, рассылаются письма с нецензурной бранью

20.07.2019 11:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Электронный почтовый ящик лондонской полиции – Скотланд-Ярда – взломали в ночь на субботу.

С него отправляли сначала просто странные письма – очевидно, тестовые, а затем – с нецензурной бранью.

Как пишет издание Independent, также странные сообщения появились в официальном Twitter лондонской полиции, некоторые из них содержали нецензурную лексику, а на официальном сайте Скотланд-ярда были размещены фальшивые пресс-релизы. Издание Sun обращает внимание, что все публикации взломщиков в Twitter (у которого 1,2 миллиона подписчиков) собрали большое количество лайков и комментариев. По данным Guardian, странные сообщения публиковались в социальных сетях Столичной полиции Лондона в течение 40 минут.

Скотланд-ярд принес извинения подписчикам за случившееся, пояснив, что проблема была связана с доступом к учетной записи на платформе Mynewdesk, которая выполняет автоматическую рассылку сообщений в соцсети, на электронную почту и сайт.
 
 
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Электронный почтовый ящик лондонской полиции – Скотланд-Ярда – взломали в ночь на субботу.
 
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