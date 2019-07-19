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Почту Скотланд-ярда взломали, рассылаются письма с нецензурной бранью
Источник материала: Партизан
Электронный почтовый ящик лондонской полиции – Скотланд-Ярда – взломали в ночь на субботу.
С него отправляли сначала просто странные письма – очевидно, тестовые, а затем – с нецензурной бранью.
Как пишет издание Independent, также странные сообщения появились в официальном Twitter лондонской полиции, некоторые из них содержали нецензурную лексику, а на официальном сайте Скотланд-ярда были размещены фальшивые пресс-релизы. Издание Sun обращает внимание, что все публикации взломщиков в Twitter (у которого 1,2 миллиона подписчиков) собрали большое количество лайков и комментариев. По данным Guardian, странные сообщения публиковались в социальных сетях Столичной полиции Лондона в течение 40 минут.
Скотланд-ярд принес извинения подписчикам за случившееся, пояснив, что проблема была связана с доступом к учетной записи на платформе Mynewdesk, которая выполняет автоматическую рассылку сообщений в соцсети, на электронную почту и сайт.
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Электронный почтовый ящик лондонской полиции – Скотланд-Ярда – взломали в ночь на субботу.
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