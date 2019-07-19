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Беларусь и Всемирный банк согласуют план реформ в начале осени

20.07.2019 11:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь и Всемирный банк могут завершить согласование дорожной карты реформ в сентябре этого года, заявил первый вице-премьер республики Александр Турчин на встрече с представителями Всемирного банка во главе с региональным директором ВБ по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен.

Правительство Беларуси и Всемирный банк с января работают над согласованием дорожной карты структурных реформ белорусской экономики. Сегодня работа вышла на финишную прямую.

"На мой взгляд, по нашей дорожной карте повышения эффективности национальной экономики осталось не столь много разногласий. Предлагаю начинать работать по каждой странице дорожной карты, и если общие формулировки и решения понятны, чтобы все было согласовано. Есть предложение, чтобы в сентябре текущего года мы эту работу завершили", – высказался на встрече с представительницей Всемирного банка Турчин.

Как отметил первый вице-премьер, практически по всем вопросам общие решения уже найдены.

"Если останутся какие-то вопросы, по которым мы не найдем компромисса, – но, на мой взгляд, таких вопросов у нас быть не должно – мы их оставим для решения на самом высоком уровне", – добавил Турчин, его слова привела БелТА.


Международные финансовые организации, в том числе Всемирный банк и МВФ, неоднократно призывали белорусские власти к реформам в экономике: по мнению экспертов, в будущем это позволит избежать неприятных шоков. С доводами зарубежных коллег в Минске часто соглашаются, однако подчеркивают: резких "переломов" и "шоковых" реформ быть не может, республика готова работать по необходимым направлениям постепенно.
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Всемирный банк могут завершить согласование дорожной карты реформ в сентябре этого года, заявил первый вице-премьер республики Александр Турчин на...
 
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