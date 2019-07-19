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В Шарковщинском районе автомобиль ГАИ столкнулся с Renault
Источник материала: Tut.by
В Шарковщинском районе произошло ДТП с участием служебного автомобиля. При совершении маневра разворота на узкой проселочной дороге с включенными проблесковыми маячками синего и красного цвета совершено столкновение с автомобилем Renault Sandero, который двигался в попутном направлении. Об этом сообщила официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.
Машинам причинены незначительные механические повреждения, пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка.
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Машинам причинены незначительные механические повреждения, пострадавших нет.
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