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В Шарковщинском районе автомобиль ГАИ столкнулся с Renault

20.07.2019 13:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Шарковщинском районе произошло ДТП с участием служебного автомобиля. При совершении маневра разворота на узкой ​ проселочной дороге с включенными проблесковыми ​ маячками синего и красного цвета совершено столкновение с автомобилем Renault Sandero, который двигался в попутном направлении. Об этом сообщила официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Машинам причинены незначительные механические повреждения, пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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Машинам причинены незначительные механические повреждения, пострадавших нет.
 
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