В Шарковщинском районе автомобиль ГАИ столкнулся с Renault

Источник материала: Tut.by

В Шарковщинском районе произошло ДТП с участием служебного автомобиля. При совершении маневра разворота на узкой ​ проселочной дороге с включенными проблесковыми ​ маячками синего и красного цвета совершено столкновение с автомобилем Renault Sandero, который двигался в попутном направлении. Об этом сообщила официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Машинам причинены незначительные механические повреждения, пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка.