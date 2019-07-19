Белгидромет: нынешний июнь стал самым жарким в Беларуси с 1945 года

Источник материала: Аргументы и факты

«Первое полугодие было очень теплым: средняя температура воздуха составила плюс 7,1 градуса, что выше климатической нормы на 2,3 градуса. В среднем по стране так тепло бывает один раз в 30-35 лет. Последний раз такое теплое полугодие отмечалось в 1989 году: средняя температура составляла плюс 7,4 градуса», - отметила представитель Белгидромета Наталья КЛЕВЕЦ.

По информации специалиста, температура воздуха пяти из шести месяцев в первом полугодии была выше нормы. Холодным был только январь: средняя температура воздуха по стране составила минус 5,1 градуса, что ниже нормы на 0,7 градуса. Именно в конце января была отмечена самая низкая температура воздуха за полугодие - минус 24,8 градуса в Брагине (28 января). Февраль был теплым: отклонение от нормы в положительную сторону составило в среднем по стране 4,4 градуса.

Теплая погода преобладала и в весенние месяцы: средняя температура воздуха была на 1,9 градуса выше климатической нормы. Такая теплая весна в Беларуси бывает один раз в 25 лет.

«Лето началось с очень жаркого июня со средней температурой плюс 21 градус, что выше нормы на 4,6 градуса. Такой жаркий июнь отмечается впервые с 1945 года. По многим метеостанциям были превышены месячные рекорды температур. Самая высокая температура за полугодие была отмечена 12 июня в Жлобине - плюс 34,7 градуса», - отметила представитель Белгидромета.

В первые шесть месяцев 2019 года в Беларуси был дефицит влаги: в среднем по стране выпал 231 мм осадков, или 78% климатической нормы. Больше всего осадков выпало в январе (120% нормы) и мае (135%). В марте количество влаги было около нормы (93%). Февраль и июнь были засушливыми: выпало 45% и 55% нормы осадков соответственно. А апрель 2019 года стал самым сухим за последние 75 лет: в среднем по стране выпало 7 мм, или 18% климатической нормы осадков.