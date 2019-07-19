Команды ВС Беларуси торжественно проводили для участия в «АрМИ-2019»

Источник материала: Интерфакс

Белорусские военные команды в минувшую пятницу отправились на Армейские международные игры — 2019, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

«Команды Вооруженных Сил Беларуси торжественно проводили для участия в Армейских международных играх — 2019 во Дворце спорта «Уручье»», - проинформировали в Минобороны.

С напутственным словом к военнослужащим обратился министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков. «Он пожелал участникам честной и бескопромиссной борьбы, высоких результатов и побед, а также вручил Государственный флаг Республики Беларусь руководителю нашей делегации начальнику главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил генерал-майору Андрею Некрашевичу», - говорится в сообщении на сайте министерства.

Там отмечается, что в «АрМИ‑2019» белорусские военнослужащие поборются за медали в 18 конкурсах. Это «Танковый биатлон», «Полевая кухня», «Верный друг», «Военно-медицинская эстафета», «Отличники войсковой разведки», «Десантный взвод», «Инженерная формула», «Суворовский натиск», «Чистое небо», «Авиадартс», «Безопасная среда», «Безопасный маршрут», «Мастера артиллерийского огня», «Соколиная охота», «Уверенный прием», «Воин мира», «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда».

«Всего в программе «АрМИ‑2019» — 32 конкурса. Из них — четыре новых: «Конный марафон», «Саянский марш», «Аварийный район» и «Полярная звезда». Состязания будут проводиться на территории десяти стран. Два конкурса — «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда» — пройдут на территории Беларуси (на полигоне под Брестом)», - рассказали в Минобороны.

Как подчеркнули в ведомстве, «белорусские военнослужащие традиционно показывают на АрМИ высокий уровень подготовки и составляют серьезную конкуренцию лидерам состязаний». «В прошлом году наши соотечественники заняли четвертое общекомандное место, уступив лишь сильным командам России, Китая и Казахстана», - отметили в министерстве.

Там также обратили внимание на то, что «традиционно белорусская команда одна из немногих, в составе которой профессиональное мастерство демонстрируют военнослужащие срочной службы».

Пятые Армейские международные игры пройдут с 3 по 17 августа. Конкурсы "АрМИ-2019" будут организованы на территории 10 государств: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Индии, Казахстана, Китая, Монголии, России и Узбекистана.

Всего в Играх примут участие 216 команд из 34 стран мира. Из 32 конкурсов военнослужащие вооруженных сил Казахстана примут участие в 16-ти.