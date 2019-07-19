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Первый Джон Коннор. Как сложилась судьба актёра из фильма «Терминатор 2»

20.07.2019 13:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Поклонники серии фильмов про жуткого робота из будущего, который пришёл в наше время, чтобы уничтожить последнюю надежду человечества, знают, что уже совсем скоро на экраны выйдет шестая часть. И, да, мы говорим про фильм «Терминатор: Тёмная судьба». Что в нём ждёт бесстрашного бойца и лидера всех людей – Джона Коннора?

Первый Джон Коннор. Как сложилась судьба актёра из фильма «Терминатор 2»
Фото: кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»

Если вспомнить, этого персонажа, одного из ключевых, всегда играли разные актёры. Первым и, пожалуй, наиболее запомнившимся оказался актёр, сыгравший 10-летнего Джона. Во второй части Коннор ещё совсем юн, бунтарь по своей натуре, но очень находчивый и самостоятельный. Именно этот Джон научил терминатора понимать человеческие эмоции.

Первый Джон Коннор. Как сложилась судьба актёра из фильма «Терминатор 2»
Фото: кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»

Как сложилась дальнейшая судьба лидера человечества, знают, вероятно, все фанаты «Терминатора». А как сложилась судьба Эдварда Фёрлонга, сыгравшего роль юного Коннора? В честь скорого выхода шестой части фильма, в которой ожидается появление Фёрлонга, мы решили узнать, как изменился тот озорной мальчишка.

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Первый Джон Коннор. Как сложилась судьба актёра из фильма «Терминатор 2»
Фото: кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»

Эдвард родился 2 августа 1977 года в США. По словам самого актёра, у его матери мексиканские корни, а его отец, которого он никогда не видел, из России. Поэтому парень как-то сказал, что он – наполовину мексиканец, наполовину русский, но на самом деле американец.

Первый Джон Коннор. Как сложилась судьба актёра из фильма «Терминатор 2»
Фото: instagram.com/edwardfurlongpic (1992 год)

Судьбоносная и звёздная роль Джона Коннора в «Терминаторе 2» стала дебютной для Фёрлонга. На молодого парня обратила внимание режиссёр по работе с актёрами Мали Финн, которая настаивала, чтобы роль будущего спасителя человечества сыграл именно он.

Первый Джон Коннор. Как сложилась судьба актёра из фильма «Терминатор 2»
Фото: instagram.com/edwardfurlongpic (1994 год)

И Эдвард более чем оправдал возложенные на него ожидания. Хотя, конечно, без неурядиц не обошлось. Например, во время съёмок у Фёрлонга начал ломаться голос. В итоге у звукомонтажёров возникли дополнительные сложности, ведь нельзя было позволить, чтобы зрители заметили, как за несколько дней, которые проходят в фильме, у Джона полностью изменился голос.

После выхода «Терминатора 2» на экраны в жизни Эдварда произошёл взрыв популярности, первую волну которого он смог выдержать.

Первый Джон Коннор. Как сложилась судьба актёра из фильма «Терминатор 2»Фото: vk.com/edfurlong (1996 год)

В 1992 году парень выпустил сольный альбом Hold On Tight. Как ни странно, его музыка получила определённую популярность, хотя сам актёр признавал, что выпустил эти песни ради денег, а не по зову сердца. В Японии заглавная песня альбома, которая называется так же, заняла первую строчку в чартах.

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Первый Джон Коннор. Как сложилась судьба актёра из фильма «Терминатор 2»Фото: vk.com/edfurlong (1998 год)

Далее в актёрской карьере Фёрлонга произошло непродолжительное затишье. Играл он хорошо, но сами фильмы не становились особенно кассовыми. Вторая волна популярности пришла к Эдварду после кинокартины Американская история Икс, в которой он сыграл вместе с Эдвардом Нортоном. И вот эта волна крайне негативно повлияла на многообещающего парня.

Первый Джон Коннор. Как сложилась судьба актёра из фильма «Терминатор 2»Фото: vk.com/edfurlong (2000 год)

У Фёрлонга начались проблемы с алкоголем и наркотическими веществами, у Эдварда появились сложности с контролем эмоций, а также у него ухудшилась физическая форма. Всё вместе это привело к тому, что актёру не хотели давать роли в серьёзных фильмах, так что юноше приходилось играть в малобюджетных работах. Тем не менее, он сумел отметиться главной ролью в фильме «Ворон: молитва грешника», а также второстепенной ролью в «Зелёном шершне».

Первый Джон Коннор. Как сложилась судьба актёра из фильма «Терминатор 2»
Фото: instagram.com/edwardfurlongpic

Первый Джон Коннор. Как сложилась судьба актёра из фильма «Терминатор 2»Фото: vk.com/edfurlong (2002 год)

Что касается личной жизни, 19 апреля 2006 года Фёрлонг женился на актрисе Рэйчел Белле, в сентябре того же года у них родился сын Итан Пэйдж. В 2009 году супруги подали на развод, который завершился в 2014 году.

Первый Джон Коннор. Как сложилась судьба актёра из фильма «Терминатор 2»Фото: instagram.com/edwardfurlongpic

Первый Джон Коннор. Как сложилась судьба актёра из фильма «Терминатор 2»Фото: vk.com/edfurlong (2007 год)

Первый Джон Коннор. Как сложилась судьба актёра из фильма «Терминатор 2»
Фото: vk.com/edfurlong (2009 год)

Первый Джон Коннор. Как сложилась судьба актёра из фильма «Терминатор 2»Фото: vk.com/edfurlong (2011 год)

Первый Джон Коннор. Как сложилась судьба актёра из фильма «Терминатор 2»
Фото: vk.com/edfurlong (2013 год)

Первый Джон Коннор. Как сложилась судьба актёра из фильма «Терминатор 2»
Фото: vk.com/edfurlong (2016 год)

Первый Джон Коннор. Как сложилась судьба актёра из фильма «Терминатор 2»
Фото: Getty Images / Gilbert Carrasquillo (2019 год)

Люди в материале: Эдвард Фёрлонг, Джон Коннор
 
 
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Поклонники серии фильмов про жуткого робота из будущего, который пришёл в наше время, чтобы уничтожить последнюю надежду человечества, знают, что уже совсем скоро...
 
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