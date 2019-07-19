ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские танкисты отправились на «Танковый биатлон-2019»

20.07.2019 14:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусская команда по танковому биатлону, в седьмой раз отправляющаяся на соревнования, посетила перед отъездом офис компании Wargaming. Танкисты рассказали, как собираются побеждать, а заодно сыграли в «танки». Теперь им предстоит «Танковый биатлон-2019», который пройдет с 3 по 17 августа на подмосковном полигоне Алабино.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Подготовка к соревнованиям началась еще 13 мая, участие в них принимали шесть танков Т-72Б3 с экипажами. Четыре лучших (три основных и один запасной) отправятся в Подмосковье.

В брифинге, посвященном событию, принял участие один из лучших белорусских экипажей: старший прапорщик Сергей Михно (командир танка), старший сержант Артем Адамин (наводчик) и прапорщик Сергей Галузо (механик-водитель). Танкисты рассказали о подготовке к мероприятию, признались, что победить сильных соперников будет нелегко, и сравнили ощущения от игры в World of Tanks и реального управления танком. В последнем, по их словам, гораздо больше адреналина, но игра тоже вполне на уровне.


Фото предоставлено компанией Wargaming

Кстати, Беларусь является одной из трех стран, которая прибудет на биатлон со своими машинами. Кроме нас, на собственных танках будут выступать танкисты из России (как белорусы, они будут участвовать на Т-72Б3) и Китая (на «Тип 96»). Прочим участникам «средства передвижения» будут выделены на месте принимающей стороной.


Фото предоставлено компанией Wargaming

Танковый биатлон — соревнования между экипажами боевых машин в искусстве вождения и стрельбы из основного и дополнительного оружия. Он проводится уже седьмой раз, в этом году за первенство поборются 23 страны Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. В роли наблюдателей в первый раз выступят представители США, Франции и Турции.

Во всех предыдущих биатлонах первое место доставалось России, на втором месте побывали Китай, Казахстан и Армения. Беларусь дважды брала «бронзу».

 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соревнования пройдут с 3 по 17 августа на полигоне Алабино
 
Новости дня
Новости разные
 
Худший показатель в стране. 68,9% крупных и средних компаний Могилевщины нерентабельны или низкорентабельны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика