Белорусские танкисты отправились на «Танковый биатлон-2019»

Источник материала: Tut.by

Белорусская команда по танковому биатлону, в седьмой раз отправляющаяся на соревнования, посетила перед отъездом офис компании Wargaming. Танкисты рассказали, как собираются побеждать, а заодно сыграли в «танки». Теперь им предстоит «Танковый биатлон-2019», который пройдет с 3 по 17 августа на подмосковном полигоне Алабино.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Подготовка к соревнованиям началась еще 13 мая, участие в них принимали шесть танков Т-72Б3 с экипажами. Четыре лучших (три основных и один запасной) отправятся в Подмосковье.

В брифинге, посвященном событию, принял участие один из лучших белорусских экипажей: старший прапорщик Сергей Михно (командир танка), старший сержант Артем Адамин (наводчик) и прапорщик Сергей Галузо (механик-водитель). Танкисты рассказали о подготовке к мероприятию, признались, что победить сильных соперников будет нелегко, и сравнили ощущения от игры в World of Tanks и реального управления танком. В последнем, по их словам, гораздо больше адреналина, но игра тоже вполне на уровне.



Фото предоставлено компанией Wargaming

Кстати, Беларусь является одной из трех стран, которая прибудет на биатлон со своими машинами. Кроме нас, на собственных танках будут выступать танкисты из России (как белорусы, они будут участвовать на Т-72Б3) и Китая (на «Тип 96»). Прочим участникам «средства передвижения» будут выделены на месте принимающей стороной.



Фото предоставлено компанией Wargaming

Танковый биатлон — соревнования между экипажами боевых машин в искусстве вождения и стрельбы из основного и дополнительного оружия. Он проводится уже седьмой раз, в этом году за первенство поборются 23 страны Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. В роли наблюдателей в первый раз выступят представители США, Франции и Турции.

Во всех предыдущих биатлонах первое место доставалось России, на втором месте побывали Китай, Казахстан и Армения. Беларусь дважды брала «бронзу».