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Первым в Беларуси перевез две тысячи тонн зерна водитель из Каменецкого района

20.07.2019 13:31 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Очередной рекорд бьют труженики нашего района. На этот раз на отвозке зерна опередил всех водитель ОАО «Беловежский» Михаил Кучко. Вечером 19 июля он перевез от комбайнов две тысячи тонн зерна. Первый в районе, области и республике!!!

С победой водителя поздравил заместитель председателя областного комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Виктор Безсилко и вручил ему денежную премию. Слова благодарности в адрес Михаила Кучко прозвучали от председателя Каменецкого райисполкома Валентина Зайчука, его первого заместителя Вячеслава Ковальчука, директора ОАО «Беловежский» Александра Дуньковича, председателей районного объединения профсоюзов Оксаны Высогроцкой и райкома профсоюза работников АПК Ирины Дудниковой. И, конечно же, двухтысячнику были вручены премии и ценные подарки.

Михаил Кучко четыре года работает в отделении Каролин ОАО «Беловежский». Родом Михаил из Высокого (здесь же обосновался со своей женой). Первые права получил еще в учебно-производственном комбинате при Высоковской школе.

За смену Михаил забирает зерно от 5-6 комбайнов и отвозит на комбикормовый завод или зерносушильный комплекс в Рясну.

– Разумеется, нынешняя уборочная имеет свои особенности. При сильном ветре нужно укрывать зерно брезентом. Замедляет работу ненастная погода. В поле приходится выезжать позже обычного, когда колос уже подсох, – объясняет водитель.

Первым в Беларуси перевез две тысячи тонн зерна водитель из Каменецкого района

Первым в Беларуси перевез две тысячи тонн зерна водитель из Каменецкого района

Первым в Беларуси перевез две тысячи тонн зерна водитель из Каменецкого района

Первым в Беларуси перевез две тысячи тонн зерна водитель из Каменецкого района

 

Первым в Беларуси перевез две тысячи тонн зерна водитель из Каменецкого района

Первым в Беларуси перевез две тысячи тонн зерна водитель из Каменецкого района

Первым в Беларуси перевез две тысячи тонн зерна водитель из Каменецкого района

Первым в Беларуси перевез две тысячи тонн зерна водитель из Каменецкого района
Наталия КОВПАНЬКО.

Фото Анастасии ЯНКИНОЙ.

Первым в Беларуси перевез две тысячи тонн зерна водитель из Каменецкого района

Author: Редактор сайта

 
 
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Очередной рекорд бьют труженики нашего района. На этот раз на отвозке зерна опередил всех водитель Сообщение Первым в Беларуси перевез две тысячи тонн зерна...
 
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