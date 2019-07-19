Чужой против Хищника: Могилёвчанин на Porsche Cayenne опрокинул автозак

Источник материала: KYKY

В Могилеве Porsche Cayenne перевернул автозак. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД в Telegram-канале.

Владелец Porsche Cayenne – могилевчанин. Отмечается, что он был трезв. Мужчина ехал по второстепенной дороге и не захотел пропускать автозак, из-за чего произошло ДТП. Грузовик опрокинулся на бок, оба автомобиля повредились. Служба ГАИ проводит проверку: к счастью, никто не пострадал.