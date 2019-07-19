ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чужой против Хищника: Могилёвчанин на Porsche Cayenne опрокинул автозак

20.07.2019 14:55 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В Могилеве Porsche Cayenne перевернул автозак. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД в Telegram-канале.

Владелец Porsche Cayenne – могилевчанин. Отмечается, что он был трезв. Мужчина ехал по второстепенной дороге и не захотел пропускать автозак, из-за чего произошло ДТП. Грузовик опрокинулся на бок, оба автомобиля повредились. Служба ГАИ проводит проверку: к счастью, никто не пострадал.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилеве Porsche Cayenne перевернул автозак. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД в Telegram-канале. Владелец Porsche Cayenne – могилевчанин. Отмечается, что он был трезв. Мужчина...
 
Новости дня
Новости разные
 
Четверть века Александра Лукашенко - коротко и в фотографиях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика