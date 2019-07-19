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Чужой против Хищника: Могилёвчанин на Porsche Cayenne опрокинул автозак
Источник материала: KYKY>
В Могилеве Porsche Cayenne перевернул автозак. Об этом
Владелец Porsche Cayenne – могилевчанин. Отмечается, что он был трезв. Мужчина ехал по второстепенной дороге и не захотел пропускать автозак, из-за чего произошло ДТП. Грузовик опрокинулся на бок, оба автомобиля повредились. Служба ГАИ проводит проверку: к счастью, никто не пострадал.
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В Могилеве Porsche Cayenne перевернул автозак. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД в Telegram-канале. Владелец Porsche Cayenne – могилевчанин. Отмечается, что он был трезв. Мужчина...
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