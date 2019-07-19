Минчанка собирает деньги, чтобы бабушка впервые увидела море. И вы можете помочь!

Источник материала: KYKY

Минчанка Катя Кучинская запустила фандрайзинговую кампанию на платформе MolaMola, мимо которой невозможно пройти. Она собирает деньги, чтобы ее бабушка, которой почти 80 лет, впервые увидела море.

Бабушку зовут Тамара Михайловна. Со слов Кати, она прожила насыщенную жизнь, но моря увидеть не смогла. Женщина застала войну, в концлагере потеряла маму, попала в детдом, искала родственников и узнала о смерти отца. Вместе с этим она вышла замуж, получила высшее образование и реализовалась в профессии – причем успешно, подчеркивает Катя. И дождалась и увидела не только внуков, но и правнуков.

Катя рассказала, что она, как «тонко чувствующий и много путешествующий» человек, долго не могла понять, почему бабушка так и не побыла на море. «А потом поняла. Всю свою жизнь бабушка жила ради кого-то, но не ради себя. Находился миллиард причин, почему не сейчас. Когда дети предлагали ей поехать на отдых с ними, она все отнекивалась, мол, летать боится. Но чего она на самом деле боится – это позволить себе быть слабой. Принять предложение и поехать», – пояснила Катя.

Внучка взяла все в свои руки и поставила бабушку перед фактом: поездке быть. Та обрадовалась! Врач, у которого консультировались родственники, дал добро на перелет. Осталось дособирать нужную сумму, что для молодого специалиста невозможно без посторонней помощи. Поэтому, если вы поддерживаете инициативу минчанки, можете перевести любую удобную сумму денег – достаточно перейти по ссылке .

Фото обложки: Michael Hall.