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Лукашенко под «пуленепробиваемым» зонтом: это что-то новенькое
Источник материала: Партизан
На зонт обратил внимание читатель
Фото пресс-службы
Эксперты называют такие аксессуары «зонтами особого назначения», «неубиваемыми». Модели сделаны из кевлара, а некоторые детали каркаса – из сверхпрочного титана. Такой зонт, как минимум, легко защитит от удара ножом, камня или палки.
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