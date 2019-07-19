Худший показатель в стране. 68,9% крупных и средних компаний Могилевщины нерентабельны или низкорентабельны

Одним из главных измерителей состояния финансов предприятия является рентабельность продаж. Этот показатель представляет собой соотношение прибыли от реализации продукции и выручки компании. Как правило, чем выше рентабельность, тем лучше для организации.





Рентабельность продаж крупных и средних предприятий реального сектора в январе—мае 2019 года составила 7%. По сравнению с аналогичным периодом в 2018-м рентабельность упала на 0,6 п.п. Сокращение рентабельности к 2018 году отмечалось в таких видах деятельности, как промышленность, торговля, транспорт, информация и связь.





В мае наблюдалась самая низкая рентабельность продаж по 2019 году — 6,7%. Падение рентабельности произошло за счет сокращения прибыли. В свою очередь, снижение прибыли можно связывать с проблемами компаний из-за «грязной» нефти из России.











