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Худший показатель в стране. 68,9% крупных и средних компаний Могилевщины нерентабельны или низкорентабельны
Источник материала: Партизан
Власти подвели финансовые итоги 5 месяцев 2019 года. Результаты оказались неутешительны для большинства компаний из реального сектора.
Одним из главных измерителей состояния финансов предприятия является рентабельность продаж. Этот показатель представляет собой соотношение прибыли от реализации продукции и выручки компании. Как правило, чем выше рентабельность, тем лучше для организации.
Рентабельность продаж крупных и средних предприятий реального сектора в январе—мае 2019 года составила 7%. По сравнению с аналогичным периодом в 2018-м рентабельность упала на 0,6 п.п. Сокращение рентабельности к 2018 году отмечалось в таких видах деятельности, как промышленность, торговля, транспорт, информация и связь.
В мае наблюдалась самая низкая рентабельность продаж по 2019 году — 6,7%. Падение рентабельности произошло за счет сокращения прибыли. В свою очередь, снижение прибыли можно связывать с проблемами компаний из-за «грязной» нефти из России.
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Худший показатель в стране. 68,9% крупных и средних компаний Могилевщины нерентабельны или низкорентабельны
Власти подвели финансовые итоги 5 месяцев 2019 года. Результаты оказались неутешительны для большинства компаний из реального сектора.
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