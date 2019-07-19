Алексей Гришин выручил от продажи олимпийских медалей почти 100 тысяч долларов





Золото Ванкувера-2010 «ушло» за 68 750 долларов (при предварительной оценке в 50 000), бронзу Игр 2002 года в Солт-Лейк Сити купили за 28 410 долларов (предварительная оценка — 25 000).





sport.tut.by . Таким образом, спортсмен выручил за награды 97 160 долларов (из этой суммы еще будет удержан сбор аукциона и налоги). Имена покупателей пока неизвестны, сообщает



