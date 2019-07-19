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Ученые выяснили, какие события в жизни предшествуют появлению рака
Источник материала: Партизан
Американские кардиологи пришли к выводу, что так называемый синдром такоцубо или «синдром разбитого сердца» связан с развитием онкологии.
Об этом пишет Journal of the American Heart Association.
Такоцубо представляет собой острый синдром сердечной недостаточности. Ему часто предшествует эмоциональный или физический стресс, вызванный как печальными событиями в жизни (например, потерей близкого человека), так и чрезмерной радостью - свадьбой, внезапной победой и так далее.
Во многом синдром такоцубо по своим проявлениям напоминает сердечный приступ. Та же жгучая боль в груди, учащенное сердцебиение, одышка.
В рамках работы с 1600 добровольцами исследователи выяснили, что у каждого шестого человека с такоцубо через какое-то время диагностировали появление злокачественной опухоли.
«Связь между «синдромом разбитого сердца» и раком до конца не изучена, но она есть - у значительного количества пациентов с такоцубо обнаруживаются злокачественные новообразования. Но паниковать не стоит, просто обследуйте свой организм, если вы пережили сильнейшее потрясение», - посоветовали специалисты.
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Американские кардиологи пришли к выводу, что так называемый синдром такоцубо или «синдром разбитого сердца» связан с развитием онкологии.
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