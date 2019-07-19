Ученые выяснили, какие события в жизни предшествуют появлению рака

Об этом пишет Journal of the American Heart Association.





Такоцубо представляет собой острый синдром сердечной недостаточности. Ему часто предшествует эмоциональный или физический стресс, вызванный как печальными событиями в жизни (например, потерей близкого человека), так и чрезмерной радостью - свадьбой, внезапной победой и так далее.





Во многом синдром такоцубо по своим проявлениям напоминает сердечный приступ. Та же жгучая боль в груди, учащенное сердцебиение, одышка.





В рамках работы с 1600 добровольцами исследователи выяснили, что у каждого шестого человека с такоцубо через какое-то время диагностировали появление злокачественной опухоли.





«Связь между «синдромом разбитого сердца» и раком до конца не изучена, но она есть - у значительного количества пациентов с такоцубо обнаруживаются злокачественные новообразования. Но паниковать не стоит, просто обследуйте свой организм, если вы пережили сильнейшее потрясение», - посоветовали специалисты.



