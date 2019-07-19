|
На Гомельщине задержали мужчину, который приехал на велосипеде в магазин, изнасиловал девушку-продавца и украл 700 рублей выручки
Источник материала: Партизан
Мозырские оперативники нашли подозреваемого в изнасиловании по важной примете. Подробности сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
В прошлое воскресенье утром в оперативно-дежурную службу Мозырского РОВД поступило сообщение от продавца магазина, расположенного в одной из деревень района. Она рассказала, что неизвестный мужчина зашел в сельмаг, напал на неё и похитил выручку, около 700 рублей.
Оперативники уголовного розыска выехали на место преступления. По первоначальной информации события развивались следующим образом. Неизвестный мужчина зашел в магазин, спросил, работает ли здесь девушка, назвав её имя. Продавец ответила, что такая здесь никогда не работала. Посетитель вышел, а через полчаса вновь зашел, закрыв за собой дверь на засов. Затем он схватил женщину за волосы и потащил в подсобное помещение. Там повалил её на пол и стал совершать насильственные действия сексуального характера, требуя деньги. Она сказала, где находится наличка. В это время в закрытую на засов дверь стали стучать покупатели. Нападавший поднялся, забрал выручку и скрылся через дверь подсобки.
Пострадавшая хорошо запомнила приметы подозреваемого, а главное то, что у мужчины отсутствовала фаланги на указательном пальце левой руки. Этот момент стал отправной точкой в раскрытии дерзкого преступления.
Оперативники угро с многолетним милицейским стажем сразу вспомнили, что в соседней деревне проживает ранее неоднократно судимый, в том числе, за разбой. Он потерял часть пальца во время работы на деревообрабатывающем станке. Оставалось дело за малым, установить местонахождение и задержать.
В тот же день предполагаемого преступника нашли в его же доме. Мужчина категорически отрицал свою причастность к злодеянию, придумав алиби. Но сотрудники розыска разбили его показаниями потерпевшей и свидетелей, которые видели, как сельчанин выезжал на велосипеде из-за угла здания сельмага.
В отношении подозреваемого, который арестован, возбуждены уголовные дела по фактам совершения им насильственных действий сексуального характера и кражи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Гомельщине задержали мужчину, который приехал на велосипеде в магазин, изнасиловал девушку-продавца и украл 700 рублей выручки
Мозырские оперативники нашли подозреваемого в изнасиловании по важной примете. Подробности сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)