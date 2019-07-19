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Проходные баллы в БГУ: международное право — 385

20.07.2019 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Белгосуниверситете на отдельных факультетах прошло зачисление студентов на дневную и заочную форму обучения за счет бюджета. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу вуза, зачисление прошло на факультетах международных отношений, радиофизики и компьютерных технологий, прикладной математики и информатики, философии и социальных наук, военном, а также в Институте теологии имени свв. Мефодия и Кирилла.

Например, на факультет радиофизики на дневную форму обучения зачислили 204 человека и проходной балл там составлял 294 (в прошлом году 265). Самый высокий проходной балл был на специальности "компьютерная безопасность (направление —  радиофизические методы и программно-технические средства)" —  туда на бюджет принимали с 325 баллами.

На факультет международных отношений зачислили 67 человек и проходной балл там составлял 378. Наиболее высокий балл получился на специальности "международное право" —  385, а на "международные отношения" брали с 379 баллами.
 
 
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В Белгосуниверситете на отдельных факультетах прошло зачисление студентов на дневную и заочную форму обучения за счет бюджета. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
 
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