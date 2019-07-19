Проходные баллы в БГУ: международное право — 385

Например, на факультет радиофизики на дневную форму обучения зачислили 204 человека и проходной балл там составлял 294 (в прошлом году 265). Самый высокий проходной балл был на специальности "компьютерная безопасность (направление — радиофизические методы и программно-технические средства)" — туда на бюджет принимали с 325 баллами.





На факультет международных отношений зачислили 67 человек и проходной балл там составлял 378. Наиболее высокий балл получился на специальности "международное право" — 385, а на "международные отношения" брали с 379 баллами.