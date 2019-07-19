В России предложили перестать считать пиво алкоголем









В документе говорится о предложении «рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания». В настоящее время министерство, по словам собеседника издания, готовится направить проект стратегии на согласование со всеми заинтересованными ведомствами.





Пиво и другие напитки с содержанием спирта более 0,5 процента (за исключением кефира и кваса) уравняли с остальными алкогольными напитками в 2012 году. С 2013-го его нельзя продавать в ларьках, с 2017 года начал действовать запрет на продажу пива в пластиковых бутылках объемом более 1,5 литра.





В среду, 17 июля, стало известно, что в России снижается потребление водки и растут продажи пива. Розничные продажи водки снизились на 0,3 процента, до 34,3 миллиона декалитров, а объем розничных продаж слабоалкогольных напитков за первое полугодие 2019 года увеличился почти на четверть и составил 2,7 миллиона декалитров.