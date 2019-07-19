“Стыдно”: известный репетитор о подаче документов на бюджет и очередях в приёмных комиссиях

Вечером 17 июля в белорусских вузах с ажиотажем и очередями завершился прием документов от абитуриентов, желающих поступить на бюджетные места на дневной форме обучения. Ситуацию осложняло то, что в последние три часа приема комиссии не обновляли информацию о количестве принятых документов и баллах подавших их абитуриентов.





“Вот стыдно. 2019 год ― очереди подавать документы. Хорошо минчанам, а представьте ― из других городов приезжают подавать документы с родителями на несколько дней, мечутся как сумасшедшие с этими документами, с 15 до 18 часов информация не обновлялась, кому пришло это в голову ― до шести надо зайти в помещение приемной комиссии, а потом еще до 10-11 люди там находились, потому что тот, кто зашел ― мы работаем до последнего клиента… Как так можно относиться к своим гражданам ― с таким неуважением и пренебрежением?” ― делится наблюдениями Ливянт.





Как подчеркивает собеседник, в ситуации, сложившейся по итогам ЦТ после пересмотра системы оценивания баллов и с последующей подачей документов в вузы, наиболее пострадавшими категориями окажутся самые сильные абитуриенты и те, у кого родители не в состоянии заплатить за обучение.









“У молодого человека 363 балла. Это запредельно высокий результат, это выдающийся молодой человек, не он должен стоять в очереди, а за ним должны стоять и говорить: “Будьте так любезны, идите к нам”. Это интеллектуальная элита и интеллектуальное будущее. Так вот, он забрал документы из БГУИР, потому что не был уверен, что ему хватит, и пошел в БНТУ, подал документы на факультет, где проходные баллы значительно меньше, потому что у него нет права на ошибку”, ― приводит пример Ливянт.





Известно, что далее приемные комиссии учебных заведений будут работать над списками рекомендованных к зачислению абитуриентов с тем, чтобы до 28 июля завершить зачисление бюджетников на первые курсы. Обозначенный срок ― усредненный, конкретную дату зачисления необходимо уточнять в каждом вузе. Также известно, что проходные баллы в вузах, как и общий конкурс на бюджет, станут известны после зачисления первокурсников. Также до 4 августа белорусские высшие учебные заведения продолжают прием документов на платную форму получения образования, зачисление “платников” продлится до 6 августа.