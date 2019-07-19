С 21 июля в Беларуси дешевеет автомобильное топливо

Источник материала: Tut.by

С 21 июля в Беларуси изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».



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Розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин уменьшатся на 1 копейку. С 21 июля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 56 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 66 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 88 копеек, ДТ — 1 рубль 66 копеек.

Это восемнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 16 июня : все виды автомобильного топлива подешевели на 1 копейку. Тогда в «Белнефтехиме» пояснили, что решение принято «в соответствии с принятой концерном политикой поэтапного, сдержанного изменения цен на автомобильное топливо и в связи со снижением в течение прошедшей недели цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ».

В конце июня вице-премьер Игорь Ляшенко отметил , что белорусские нефтеперерабатывающие заводы «готовились и готовятся к работе в условиях мировых цен с 2024 года». «Надо понимать, что это обозначает и соответствующие цены на нефтепродукты на внутреннем рынке. И этот уровень будет выше, чем в РФ, где действуют обратный акциз и компенсирующая схема при поставке бензина на внутренний рынок», — сказал он.

При этом Ляшенко подчеркнул, что при существующем уровне налоговой нагрузки цены на топливо в Беларуси останутся ниже сопредельных европейских стран. По словам вице-премьера, цена 1 л 92-го бензина просматривается на уровне 1 доллар (при мировой цене нефти 70 долларов баррель).

Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз (в основном увеличивались на копейку. — Прим. AUTO.TUT.BY), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».