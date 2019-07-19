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На АЭС в 500 км от белорусской границы произошли отключения
20.07.2019 15:05 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Инцидент произошел утром 18 июля. Первый, второй и четвертый энергоблоки были отключены в 5:02 мск действием защиты,
Подачу электричества восстановили за счет резервов. Радиационный фон, как сообщается, находится в норме, повреждения оборудования самой станции не произошло.
Энергоблоки отсоединились от сети из-за отключения линии электропередачи. Оно, в свою очередь, стало следствием короткого замыкания на одном из выключателей трансформатора.
Отметим, Калининская АЭС находится на расстоянии около 500 км от белорусской границы.
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Из-за короткого замыкания на Калининской АЭС в Тверской области России отключились три энергоблока из четырех.
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