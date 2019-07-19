На АЭС в 500 км от белорусской границы произошли отключения

Инцидент произошел утром 18 июля. Первый, второй и четвертый энергоблоки были отключены в 5:02 мск действием защиты, сообщает ТАСС.

Подачу электричества восстановили за счет резервов. Радиационный фон, как сообщается, находится в норме, повреждения оборудования самой станции не произошло.

Энергоблоки отсоединились от сети из-за отключения линии электропередачи. Оно, в свою очередь, стало следствием короткого замыкания на одном из выключателей трансформатора.

Отметим, Калининская АЭС находится на расстоянии около 500 км от белорусской границы.

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