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Путепровод на улице Железнодорожной в Минске закрыли на ремонт почти на год

20.07.2019 14:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Путепровод на улице Железнодорожной в Минске закрыли на ремонт почти на год
Фото из открытых источников

Путепровод на ул. Железнодорожной через железную дорогу Минск - Брест закрыли на капитальный ремонт. Он продлится до мая 2020 года.

В связи с этим корректируются маршруты движения общественного транспорта, сообщили в ГП «Минсктранс». Так, автобусы №6 от ул. Минина до ДС Дружная поедут по ул. Железнодорожной, Щорса, просп. Дзержинского, ул. К.Цеткин, Толстого в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке, кроме «Мясникова», «Толстого», «Разинская» в направлении Брилевичей.

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Движение автобусов маршрута №32С от ул. Семашко до ул. Московской будет организовано по ул. Железнодорожной, Уманской, просп. Дзержинского, просп. Жукова, ул. Аэродромной, Чкалова в прямом направлении, по ул. Чкалова, Брилевской, просп. Жукова, просп. Дзержинского, ул. Уманской, Железнодорожной - в обратном. На изменяемом участке будут действовать остановки «ст. метро Михалово», «Невский пер.», «Гостиница Спутник», «Академия управления».

Маршрут автобусов №101 от просп. Пушкина до ДС Дружная проляжет по просп. Жукова, ул. Аэродромной, Чкалова, Московской, Толстого в прямом направлении, по ул. Толстого, Московской, Чкалова, Брилевской, просп. Жукова - в обратном с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов «Невский пер.», «Брилевская», «Гостиница Спутник», «Академия управления».

Автобусный маршрут №52 со стороны ул. Маяковского сокращается до ул. Суражская с присвоением ему наименования №52 «Червенский рынок – Товарная». А со стороны ул. Лермонтова действие маршрута отменяется.

Маршруту троллейбусов №64 присвоят в дополнение к номеру название «ДС Малиновка-4 - ДС Лермонтова»: со стороны Малиновки после просп. Дзержинского они проследуют по ул. Железнодорожной, Щорса, Р.Люксембург, Лермонтова в прямом направлении, в обратном - по ул. К.Либкнехта, Хмелевского, Р.Люксембург, Щорса, Железнодорожной и далее по маршруту.

Движение троллейбусов №63 (с обслуживанием электробусами) организуется от ул. Гурского до ДС Дружная по просп. Дзержинского, просп. Жукова, ул. Аэродромной, Чкалова, Московской, Толстого в прямом направлении, по ул. Толстого, Московской, Чкалова, Брилевской, просп. Жукова, просп. Дзержинского - обратном. На измененном участке выполняются остановки: «Грушевская», «Невский пер.», «Брилевская», «Гостиница «Спутник», «Академия управления» в обоих направлениях.

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Троллейбусы №66 со стороны ДС Сухарево-5 поедут от ул. Гурского по просп. Дзержинского, ул. Щорса в прямом направлении, по ул. Железнодорожной, Уманской, Гурского и далее по маршруту - в обратном направлении. Называться маршрут будет №66 «ДС Сухарево-5 – Щорса».

Работа троллейбусного маршрута №8 отменяется. Для его компенсации по всем дням недели организуется работа временного автобусного маршрута №908 «ДС Сухарево-5 - ДС Дружная» - по действующей трассе троллейбусов №8 от ДС Сухарево-5 до ст. метро «Михалово» и далее по просп. Дзержинского, просп. Жукова, ул. Аэродромной, Чкалова, Московской, Толстого в прямом направлении, ул. Толстого, Московской, Чкалова, Брилевской, просп. Жукова, просп. Дзержинского - в обратном. На измененном участке будут остановки: «Грушевская», «Невский пер.», «Брилевская», «Гостиница «Спутник», «Академия управления».

Автобусы временного маршрута №908 позволят сократить трассу автобусного маршрута №50С со стороны ДС Сухарево-5до ж/д вокзала со следованием по ул. Городской Вал, просп. Независимости, ул. Свердлова, Кирова в прямом направлении, ул. Кирова, Бобруйской, просп. Независимости, ул. Городской Вал и далее по обычной схеме - в обратном. Называться этот маршрут будет №50С «ДС Сухарево-5 – Вокзал». Работа маршрута в выходные дни отменяется. Высадка пассажиров в районе железнодорожного вокзала будет на остановочном пункте «Кирова», посадка - на остановочных пунктах «Вокзал» и «Ленинградская».

Владельцы проездных документов, в том числе единого проездного без лимита поездок, в составе которых есть троллейбус, смогут пользоваться ими в автобусах маршрутов №№32С, 908 на дублируемых и изменяемых участках до 1 сентября 2019 года.

Кроме того, временно исключается из транспортного обслуживания остановочный пункт «Вагоноремонтный завод». Пассажирам рекомендуется воспользоваться автобусами и троллейбусами на остановочном пункте «Щорса» по улице Железнодорожной.

Путепровод на улице Железнодорожной в Минске закрыли на ремонт почти на год
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Теги: Брест, Минск
 
 
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С 20 июля начался капитальный ремонт моста по улице Железнодорожной через железную дорогу Минск – Брест. По предварительной информации, работы будут идти до мая 2020...
 
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