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Топливо на белорусских АЗС с 21 июля подешевеет на копейку
Источник материала: Интерфакс
Моторное топливо на белорусских АЗС с 21 июля подешевеет на одну копейку, сообщили в «Белнефтехиме».
«В соответствии с принятой концерном «Белнефтехим» политикой по формированию цен на нефтепродукты, розничные цены на моторное топливо на АЗС с 21 июля 2019 года уменьшаются на 1 копейку», - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Таким образом, цена бензина АИ-92-К5-Евро с воскресенья составит Br1,56, АИ-95-К5-Евро – Br1,66, АИ-98-К5-Евро – Br1,88, ДТ – Br1,66, проинформировали в концерне.
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Моторное топливо на белорусских АЗС с 21 июля подешевеет на одну копейку, сообщили в «Белнефтехиме». «В соответствии с принятой концерном «Белнефтехим» политикой...
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