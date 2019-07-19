Топливо на белорусских АЗС с 21 июля подешевеет на копейку

Источник материала: Интерфакс

Моторное топливо на белорусских АЗС с 21 июля подешевеет на одну копейку, сообщили в «Белнефтехиме».

«В соответствии с принятой концерном «Белнефтехим» политикой по формированию цен на нефтепродукты, розничные цены на моторное топливо на АЗС с 21 июля 2019 года уменьшаются на 1 копейку», - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Таким образом, цена бензина АИ-92-К5-Евро с воскресенья составит Br1,56, АИ-95-К5-Евро – Br1,66, АИ-98-К5-Евро – Br1,88, ДТ – Br1,66, проинформировали в концерне.