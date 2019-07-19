Источник материала: Интерфакс

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о "горячих версиях" в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

"Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника уголовного розыска по делу об убийстве Павла Шеремета. (…) Есть горячие версии", - написал генпрокурор на своей странице в Фейсбуке в субботу.

По данным Луценко, в рамках расследования допрошены сотни человек, проверены десятки тысяч, привлечены иностранные специалисты.

"Делается всё возможное", - отметил он.

Как уточнила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, глава Национальной полиции Сергей Князев и начальник департамента уголовного розыска Сергей Тихонов 19 июля доложили Луценко о ходе расследования.

"Правоохранители делают всё возможное. Сотни человек допрошены, тысячи человек проверяются. Круг подозреваемых сужается", - привела слова генпрокурора его пресс-секретарь на странице в Фейсбуке.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства журналистскую деятельность Шеремета в Украине и других странах.

В третью годовщину убийства Шеремета президент Украины Владимир Зеленский попросил руководителей силовых ведомств 23 июля доложить ему о ходе расследования преступления. "23 июля прошу собраться генерального прокурора, министра внутренних дел, главу Национальной полиции и главу СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов", - написал Зеленский на своей странице в Фейсбуке.