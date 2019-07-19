Источник материала: Интерфакс

Центральное командование США (Centcom) объявило о разработке операции по усилению безопасности на основных судоходных путях Ближнего Востока.

В документе, распространенном командованием, отмечается, что "многонациональная операция Sentinel направлена на обеспечение свободы навигации ввиду недавних событий в Арабском (Персидском) заливе".

"Цель операции Sentinel состоит в том, чтобы обеспечить стабильный и безопасный проход судов на морских путях и снизить напряженность в международных водах Арабского залива, пролива Баб-эль-Мандеб и Оманского залива. Эта мера позволит странам сопровождать суда, идущие под их флагами, и развивать сотрудничество с целью координации и улучшения информированности и наблюдения (за ситуацией в регионе)", - говорится в заявлении Centcom.

"Официальные представители США продолжают координацию с союзниками и партнерами в Европе, Азии и на Ближнем Востоке относительно деталей и возможностей, необходимых для реализации операции Sentinel", - отмечается в документе.

Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что Пентагонминистерство обороны одобрило переброску в Саудовскую Аравию американского воинского контингента.

"Это перемещение сил станет дополнительным сдерживающим фактором и обеспечит возможность защиты наших сил и интересов в регионе от возникающих реальных угроз", - говорится в распространенном командованием заявлении.

Накануне Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Он отконвоирован в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

Причиной задержания танкера иранская сторона названа необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

В последние месяцы у побережья ОАЭ было зафиксировано несколько инцидентов с иностранными танкерами, ответственность за которые в Вашингтоне возложили на Иран.