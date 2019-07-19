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«Классика у ратуши» возвращается в Минск. Кого будем слушать 20 июля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером субботы в Минске впервые в летнем сезоне-2019 зазвучит музыка фестиваля «Классика у ратуши», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За предыдущие годы его успели полюбить многие. 20 июля бесплатный концерт под открытым небом даст Государственный академический симфонический оркестр Беларуси.
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Новости Беларуси. Вечером субботы в Минске впервые в летнем сезоне-2019 зазвучит музыка фестиваля «Классика у ратуши», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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