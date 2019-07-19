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Вулкан Этна выбросил огромный столб пепла. Над Сицилией частично закрыто воздушное пространство
Источник материала: СТВ
Новости Италии. Над итальянской Сицилией частично закрыто воздушное пространство. Причина – возобновившаяся активность самого высокого действующего вулкана в Европе Этны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ночью огнедышащая гора выбросила огромный столб пепла, который создал опасность для авиации. Сейчас концентрация пепла в воздухе снизилась, и воздушные гавани начали принимать самолеты, однако не более шести в час.
Когда воздушное пространство будет открыто – неизвестно. Ситуация затронула несколько сотен пассажиров.
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Новости Италии. Над итальянской Сицилией частично закрыто воздушное пространство. Причина – возобновившаяся активность самого высокого действующего вулкана в...
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