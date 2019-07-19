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Вулкан Этна выбросил огромный столб пепла. Над Сицилией частично закрыто воздушное пространство

20.07.2019 15:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. Над итальянской Сицилией частично закрыто воздушное пространство. Причина – возобновившаяся активность самого высокого действующего вулкана в Европе Этны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вулкан Этна выбросил огромный столб пепла. Над Сицилией частично закрыто воздушное пространство

Ночью огнедышащая гора выбросила огромный столб пепла, который создал опасность для авиации. Сейчас концентрация пепла в воздухе снизилась, и воздушные гавани начали принимать самолеты, однако не более шести в час.

Вулкан Этна выбросил огромный столб пепла. Над Сицилией частично закрыто воздушное пространство

Когда воздушное пространство будет открыто – неизвестно. Ситуация затронула несколько сотен пассажиров.

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Новости Италии. Над итальянской Сицилией частично закрыто воздушное пространство. Причина – возобновившаяся активность самого высокого действующего вулкана в...
 
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