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Фанаты устроили беспорядки у Триумфальной арки: полиция применила слезоточивый газ

20.07.2019 15:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Парижской полиции вновь пришлось применить слезоточивый газ против футбольных фанатов, устроивших беспорядки у Триумфальной арки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фанаты устроили беспорядки у Триумфальной арки: полиция применила слезоточивый газ

19 июля сборная Алжира одержала победу в Кубке африканских наций, что вызвало бурную радость болельщиков. После этого на площади у Елисейских полей стали собираться тысячи человек.

Фанаты устроили беспорядки у Триумфальной арки: полиция применила слезоточивый газ

Они парализовали движение на дорогах, поджигали петарды и файеры. Прибывших к месту происшествия правоохранителей забросали камнями и бутылками, вынудив их пойти на крайние меры.

Фанаты устроили беспорядки у Триумфальной арки: полиция применила слезоточивый газ

Фанаты устроили беспорядки у Триумфальной арки: полиция применила слезоточивый газ

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Новости Франции. Парижской полиции вновь пришлось применить слезоточивый газ против футбольных фанатов, устроивших беспорядки у Триумфальной арки, сообщили в...
 
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