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Фанаты устроили беспорядки у Триумфальной арки: полиция применила слезоточивый газ
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Парижской полиции вновь пришлось применить слезоточивый газ против футбольных фанатов, устроивших беспорядки у Триумфальной арки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
19 июля сборная Алжира одержала победу в Кубке африканских наций, что вызвало бурную радость болельщиков. После этого на площади у Елисейских полей стали собираться тысячи человек.
Они парализовали движение на дорогах, поджигали петарды и файеры. Прибывших к месту происшествия правоохранителей забросали камнями и бутылками, вынудив их пойти на крайние меры.
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Новости Франции. Парижской полиции вновь пришлось применить слезоточивый газ против футбольных фанатов, устроивших беспорядки у Триумфальной арки, сообщили в...
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