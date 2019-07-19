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В мундире, с солью и на салат. Как правильно варить картошку?

20.07.2019 15:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Совсем недавно мы рассказывали, что делать если дома есть только рис. В этот раз мы решили поговорить о приготовлении чего-то более сложного – картошки.

Начнём с картошки в мундире.

Считается, что это самый полезный способ приготовить данный овощ, поскольку помогает сберечь имеющиеся в кожуре витамины, клетчатку, белки и так далее.

Прежде всего, нужно хорошенько вымыть клубни. Затем проколите их зубочисткой, положите в кастрюлю с холодной водой и добавьте немного уксуса и соли. Отверстия в картошке нужны для того, чтобы кожура не лопнула во время варки.

В мундире, с солью и на салат. Как правильно варить картошку?
Фото: pixabay.com

Далее накрываем кастрюлю крышкой и ставим её на сильный огонь. После закипания варим картофель ещё 20-25 минут. Поскольку в этот раз попробовать еду на предмет готовности нельзя, придётся тыкать овощи ножом. Если картофель не оказывает ни малейшего сопротивления – он готов.

Когда картошка будет готова – сливаем воду. Далее овощ нужно почистить и съесть.

Теперь сварим очищенный картофель.

Здесь потребуется очень много орудовать ножом. Берём клубень. Берём нож. Срезаем кожуру. Вырезаем «глазки» (чёрные точки), срезаем позеленевшие места. Если в картофеле есть ещё что-то подозрительное – безжалостно удаляем.

Как жарить картошку, чтобы она не превратилась в кашу?

В мундире, с солью и на салат. Как правильно варить картошку?
Фото: pixabay.com

Когда картошка будет без кожуры, от смущения она начнёт темнеть. Вообще, картофель окисляется кислородом, и поэтому темнеет, но так думать скучно. Чтобы овощ не темнел, положите его в воду. Чтобы было удобнее варить, картофель обычно режут на несколько кусков. Кстати, считается, что лучше позволить картошке немного (минут 20) постоять в воде, мол, из неё выйдут вредные вещества. Далее вода сливается, набирается новая и начинается процесс варки.

Варить картофель нужно на среднем огне. Когда вода закипит, можно уменьшить огонь. После закипания варить ещё 15-25 минут. Помним про метод проверки готовности – тыкаем ножом. Когда овощ сварится – сливаем воду. Можно есть.

Варим картошку для салата.

Самый простой вариант – использовать для приготовления салата картофель в мундире, который варится на несколько минут меньше обычного. Если не хочется откладывать возню с кожурой на потом, то нужно сразу срезать её, порезать овощи на куски, поместить их в холодную воду, посолить и варить на среднем огне. В процессе приготовления помешивайте. Когда вода закипит, нужно варить ещё 10-12 минут. В этот раз проверяем готовность старым надёжным способом – пробуем.

В мундире, с солью и на салат. Как правильно варить картошку?
Фото: pixabay.com

Картофель в супе.

Для супа картошку обычно нарезают соломкой. Помещать в суп за 7-10 минут до готовности. Если картофель нарезан крупными кусками, то и вариться будет дольше.

Картофель фрайт.

Иногда его ещё называют «картофель в солёной корочке». Таким образом овощ можно готовить не только для немедленного употребления, но и для того, чтобы взять с собой в дорогу.

Хорошенько вымойте картошку, не счищая кожуру. Поместите в кастрюлю с холодной водой. Вода должна полностью покрывать лежащие в кастрюле овощи. Теперь добавляем соль. Много соли. Очень много соли! Где-то 300 грамм.

Да, все мы знаем, что 3 грамма соли на килограмм веса смертельны. Но! Здесь всё иначе. К тому же, если картофель окажется пересоленным, то его будет просто невозможно есть.

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Итак, до кипения варим на сильном огне, затем убавляем температуру и варим полчаса под неплотно закрытой крышкой. Соль не должна полностью раствориться. Если так случилось – добавьте ещё соли.

В мундире, с солью и на салат. Как правильно варить картошку?
Фото: pixabay.com

Профессионалы говорят, что после 25 минут и до 50 минут действует следующая закономерность: чем дольше варится картошка, тем она твёрже. Хотя оптимальное время 30 минут, но на вкус и цвет, как говорится… В общем, можно экспериментировать.

Сваренную картошку нельзя оставлять плавать в воде, иначе она пропитается солью, что всё-таки приведёт к негативным последствиям. Если вы собираетесь съедать картофель сразу, то перед очисткой промойте холодной водой, чтобы удалить излишки соли. Если собираетесь брать овощ в дорогу, то не ополаскивайте водой. Тогда картошка покроется солёной коркой и будет дольше оставаться пригодной к употреблению.

Кстати, солёную воду можно использовать и для последующего приготовления картофеля фрайт, так что не нужно её выливать, если в ближайшие дни собираетесь снова готовить картошку таким образом.

И несколько маленьких хитростей. Если при варке добавить кусочек сливочного масла, то картошка приготовится на пару минут быстрее. Если хотите добиться утончённого аромата – добавьте в воду лук, чеснок или специи. Воду, в которой варилась картошка, можно использовать для приготовления овощного супа.

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Совсем недавно мы рассказывали, что делать если дома есть только рис. В этот раз мы решили поговорить о приготовлении чего-то более сложного – картошки. Начнём с...
 
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