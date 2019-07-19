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«Это очень полезно»: полицейские из ОАЭ прошли обучение у белорусских судебных экспертов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Полицейские из Объединенных Арабских Эмиратов обучились судебной экспертизе в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они усвоили ряд прогрессивных методик, которые позволяют вычислить преступника. Иностранные специалисты высоко оценивают работу современного оборудования, которое помогает оперативно выйти на след подозреваемого. Это в том числе «Живой сканер» – мобильный комплекс, с помощью которого можно проводить дактилоскопирование без краски. Экспресс-курс арабские студенты прошли всего за две недели.
Ахмед Мохаммед Абдулла Заед, представитель Департамента судебной экспертизы полиции Абу-Даби (ОАЭ):
Сергей Евмененко, заместитель председателя Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Напомним, меморандум о сотрудничестве судэксперты из Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов подписали пару лет назад. Тогда они договорились о совместных стажировках. Вскоре подобную подготовку будут проходить у нас криминалисты из Вьетнама и Сербии.
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Новости Беларуси. Полицейские из Объединенных Арабских Эмиратов обучились судебной экспертизе в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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